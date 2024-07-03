Stagflasyon rejimi

Bizce piyasa rejimi reflasyon yani “risk on” rejiminden stagflasyona yani “risk off” rejimine geçiş yaşadı. Portföyünüz adına varlık piyasalarındaki bu kritik değişime nasıl yanıt vereceğinize ilişkin ayrıntılı düşünülmesini naçizane tavsiye ediyoruz.

Potansiyel bir “Frexit” referandumu da dahil olmak üzere Fransız kurumları için istikrarsızlaştırıcı bir şok yaşanabilir.

Beklendiği gibi Başkan Biden'ın yeniden seçilme teklifi hem anketlerde hem de bahis piyasalarında ihtimali zayıflıyor. İkinci bir Trump başkanlığını, piyasalar henüz tam olarak fiyatlamadı.

Haziran ayı İmalat PMI verileri, ABD ve küresel ekonomide genel olarak gelen veriler stagflasyonist bir hava taşıyordu. Euro Bölgesi'nde yapışkan enflasyon kendini bir kez daha gösterdi.

Geçtiğimiz ay S&P500 teknoloji sektörü, özellikle yarı iletken endüstrisinde yapay zekâ hisselerine olan talebin etkisiyle yükseliş yaşadı. Bu olumlu fiyat momentumu, sektörü 20 ve 200 günlük hareketli ortalamaların oldukça üzerine çıkardı. Bizce bu nadir görülen bir şey ve düzeltme olasılığını artırıyor. S&P500 teknoloji sektörü 20 günlük ortalamanın yaklaşık yüzde 8 ve 200 günlük ortalamanın yaklaşık yüzde 27 üzerinde. Piyasa tarihçesine baktığımızda, bir sonraki ayda zorluk yaşama eğilimini görüyoruz ve daha önceki örneklere baktığımızda, bir sonraki aylarda kayıpların, kazançlara nazaran ciddi ağır bastığını gözlemliyoruz.

Ayrıca, teknolojinin hâkim olduğu Nasdaq 100 (NDX), rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor ancak aylık, üç aylık ve hatta yıllık en düşük seviyelere düşen hisselerde artış oldu ancak bu durum çok normal değil. Geçen Cuma itibarıyla, 52 haftanın en yüksek seviyelerinden en düşük seviyelere kıyasla yüzde 3'ten daha az hisse senedi vardı. Bu da son derece dar bir katılımla endeksin yükseldiğine işaret ediyor.

Konu sadece ABD ile de sınırlı değil, katılım sorunu artık küresel. Tüm ülke endeksleri arasında kendi 50 günlük ortalamalarının üzerinde işlem görme oranı yüzde 70'in üstünden yüzde 25'in altına indi. Tarihsel olarak, böyle katılım düşüşleri olduğunda, MSCI Dünya Endeksi zorlandı.

Jeopolitik ve küreselleşmenin ortadan kalkması enflasyonisttir. Seçmenler maliye politikasından talepte bulunsa da merkez bankalarının sorunu çözme kapasiteleri sınırlı gözüküyor. Avrupa'da ortaya çıkan potansiyel siyasi riskin artması durumunda ise ABD doları güçlenirken küresel bir "risk off" düzeltmesi yaşatabilir.

Türkiye'de ana makro konu; enflasyon ve cari açık üzerinde geniş kapsamlı sonuçları olan iç tüketimin hızı olmaya devam ediyor. Verilerin çoğuna göre özel tüketim, 2024'ün başlarında güçlü gözükse de son aylarda ivme kaybını gösteren veriler olduğunu görüyoruz.