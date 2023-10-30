Sürdürülebilir ticaret endeksi

Otuz yıl önce, küresel manzara, ticaret engellerinin azalması, teknolojik yeniliklerdeki ilerlemeler, insanların hareketliliğinin artması ve sermayenin sınırlar arasında daha fazla akışkanlığı ile belirginleşen derin değişimler geçirmeye başladı. Bu “kapsamlı küreselleşme” dönemi, başta gelişmekte olan Asya olmak üzere ekonomiler genelinde refahta bir artışa yol açtı. Yalnızca Çin'de milyonlarca Çinli vatandaşın yoksulluk sınırının üzerine çıkmasıyla yaşam standartlarında önemli bir iyileşme yaşandı. Bu yeni küreselleşme dalgası açık pazarlar oluşturmaktan fazlasını yaptı; fikir ve teknoloji alışverişini kolaylaştırdı, yenilikçiliği ve ekonomik büyümeyi benzeri görülmemiş bir ölçekte teşvik etti. Ardından 2008-2009 küresel mali krizi geldi. Bu kriz hafiflese bile, ABD-Çin jeopolitik rekabeti, ticaret savaşı, Kovid-19 salgını ve ardından gelen Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, küreselleşmenin geleceğine ilişkin şüpheleri derinleştirdi.

Günümüzün sürekli değişen küresel ekonomik ortamında, hızlı küreselleşme çağından yaygın olarak "yavaşlama" olarak adlandırılan döneme geçişe ve değişime tanık oluyoruz. Bu değişim, küresel karşılıklı bağımlılıkların yanı sıra karmaşık ekonomik ve jeopolitik faktörlerin giderek daha fazla ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. COVID-19 salgınının neden olduğu aksaklıklar, jeopolitik türbülansla birleşince, köklü bir yeniden değerlendirmeye yol açtı. Hem çokuluslu şirketler hem de hükümetler, operasyonel stratejilerinde, çeşitlendirme hedeflerinde ve ulusal güvenlik hususlarında verimlilik ile dayanıklılığı dengeleme konusundaki ikilemle boğuşuyor. Sonuç olarak, özellikle yenilenebilir enerji ve yarı iletkenler gibi kritik sektörlerde yerli sanayileri güçlendirmeyi amaçlayan yasal girişimlere yönelik küresel bir eğilim gözlemliyoruz. Bu politika değişiklikleri ulusal sınırların çok ötesine uzanıyor, küresel ekonomik manzarayı önemli ölçüde şekillendiriyor ve uluslararası ilişkileri etkiliyor.

Bu dönüşümün temelinde önemli bir soru yatıyor: Küresel entegrasyona yönelik bu gelişen yaklaşım, küresel ticareti ve sürdürülebilirlik uygulamalarını nasıl etkileyecek? HinrichIMD Sürdürülebilir Ticaret Endeksi (STI) işte bu konuları değerlendiriyor. STI, küresel ticareti ekonomik büyüme, toplumsal refah ve çevre yönetimini kapsayan uzun vadeli hedeflerle uyumlu hale getirmek için 30 farklı ekonominin kapasitesini titizlikle ölçen kapsamlı bir araç. Bu değerlendirme, üç temel sütun halinde gruplandırılmış 71 göstergeden oluşan kapsamlı bir diziden oluşuyor. Ekonomik sütun, bir ekonominin uluslararası ticaret yoluyla ekonomik büyümeyi sağlama ve teşvik etme yeteneğini ölçüyor, toplumsal sütun, bir ekonominin uzun vadede ticaret yapma kapasitesine katkıda bulunan insan sermayesi gelişimi gibi sosyal faktörleri kapsıyor ve çevresel sütun, bir ekonominin doğal kaynaklarını nasıl kullandığını ve ekonomik faaliyetinin dışsallıklarını ölçüyor.

2023 STI sıralamasını incelediğimizde Yeni Zelanda'nın ilk sıradaki yerini koruduğunu, Birleşik Krallığın ise ikinci sırada yer aldığını görüyoruz. Singapur iki sıra ilerleyerek üçüncü sırayı alırken, Hong Kong bir sıra gerileyerek dördüncü sıraya yerleşiyor. Avustralya beşinci sıraya yükselmiş durumda. Ekonomik sütunda, üst sıradaki ekonomiler sağlam bir altyapı ve teknolojik yeniliğe güçlü bir bağlılık sergiliyor. Bu nitelikler yalnızca bir ekonominin genel performansını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda sürekli iyileşmeye de katkıda bulunuyor. Yeterli finansmana erişim, inovasyonu beslemenin temel taşı. Özel sektörün geniş finansman fırsatlarına sahip olduğu ekonomiler daha hızlı gelişiyor. Ek olarak, ticaretin serbestleştirilmesinden ve azaltılmış ticaret maliyetlerinden yararlananlar önemli faydalar elde ediyor. Bu ekonomik arenada başı çekenler Singapur, Güney Kore, Hong Kong, ABD ve Birleşik Krallık.

Toplumsal sütuna bakarsak, STI, siyasi istikrar, daha yüksek ekonomik eşitlik, yüksek eğitim düzeyi ve sosyal hareketlilik ile karakterize edilen ekonomilerin başarılı olma eğiliminde olduğunun altını çiziyor. Bu kategoride en iyi performans gösterenler arasında Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Birleşik Krallık ve Japonya yer alıyor. Çevre sütununda, katı çevre standartlarını destekleyen ve atık su yönetimi, hava kirliliği kontrolü, karbon emisyonlarının azaltılması ve enerji verimliliği gibi kritik konuları etkili bir şekilde ele alan ekonomiler üst sıralarda yer alıyor. Bu önemli alandaki örnek liderler Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Meksika, Filipinler ve Singapur.

Yeni Zelanda, Singapur ve Birleşik Krallık, ticaret ve sürdürülebilirlik hedeflerinin uyumlu bir şekilde bir arada var olabileceğini gösteren ülkeler olarak öne çıkıyor. Bu uyumun sağlanması hem ulusal hem de uluslararası düzeyde eşgüdümlü çaba gerektiriyor. STI, bu dönüştürücü yolculuğa çıkan farklı ekonomilerin güçlü ve zayıf yönlerine ışık tutan bir araç görevi görüyor. Ayrıca, ticaretin ilerlemesinin sürdürülebilirlik hedeflerinin de ilerlemesi olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Asya-Pasifik, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere ve Latin Amerika'nın bazı bölgeleri de dahil olmak üzere 30 kilit ekonomiyi, 71 ekonomik, toplumsal ve çevresel politika çerçevesine göre sıralayan endeks, hükümetlerin, işletmelerin ve toplulukların, küresel ticaret davranışlarını ekonomilerinin refahını ve sürdürülebilirliğini teşvik edecek şekilde entegre eden stratejileri ve politikaları şekillendirmeleri için bir plan görevi görüyor.

Son söz olarak, küresel ticaretin sadece ekonomik büyüme için değil, aynı zamanda toplumsal refah ve sürdürülebilirlik için de gerekli olduğunu ifade edebiliriz.