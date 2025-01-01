Talih kuşunun vergisel kanatları

Sercan Bakaç

VERGİ MÜFETTİŞİ

Yılbaşı heyecanı yaklaşırken büyük ikramiye hayalleri de giderek güçleniyor. Ancak bu hayallerin bir de vergisel gerçeği var!

2025 yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi tam 600 milyon TL. Eğer bu büyük ödül bir tam bilete isabet ederse, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak. Hayalleri süsleyen bu ödül, yeni bir hayata kapı açabilir, ama aynı zamanda bazı vergisel yükümlülükleri de beraberinde getiriyor. Peki, talih kuşunun kanatlarında hangi vergiler var? Gelin birlikte bakalım.

Veraset ve İntikal Vergisi (VİV)

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, şans oyunlarından elde edilen ikramiyeleri “ivazsız intikal” olarak değerlendiriyor. Yani ödül sahibi, ikramiyesi üzerinden %20 oranında veraset ve intikal vergisi ödemek zorunda.

2024 yılı için şans oyunlarından elde edilen ikramiyelerde 37.059 TL’lik bir istisna uygulanıyor. Ancak 600 milyon TL gibi dev bir ödülde bu tutar oldukça küçük kalıyor. Hesaplamalarımıza göre:

İkramiye tutarı: 600 milyon TL

İstisna tutarı: 37.059,00 TL

VİV matrahı: 599.962.941,00 TL

Hesaplanan VİV (%20): 119.992.588,20 TL

Net ödül: 480.007.411,80 TL

Kısacası, büyük ikramiyeyi kazanan kişi, ödülünün yaklaşık 120 milyon TL’sini vergi olarak ödeyecek. Bu kesinti, ödül sahibine ödeme yapılmadan önce çekilişi düzenleyen kurum tarafından gerçekleştirilecek ve ilgili vergi dairesine beyan edilip ödenecek.

Şans Oyunları Vergisi (ŞOV)

Şans oyunları vergisi, ikramiye kazanan kişiyi değil, şans oyunlarını düzenleyen kuruluşları ilgilendiriyor. 5602 sayılı Kanun’a göre, şans oyunları hasılatının %10’ u oranında bir vergi uygulanıyor. Bu, şans oyunu düzenleyen kurumların yükümlülüğünde.

Vergilerin Beyan ve Tahsil Süreci

Veraset ve intikal vergisi, çekilişi düzenleyen kurum tarafından çekilişin yapıldığı tarihi izleyen ayın 20’sine kadar beyan edilip ödenmek zorunda. Şans oyunları vergisi ise yine aynı süre içinde ilgili kurum tarafından beyan edilip ödeniyor.

Sonuç: Hayalinizdeki zenginlik gerçekleşmeden vergilerle yüzleşin!

Büyük ikramiye kazanan kişi için hayat bir anda değişebilir. Ancak talih kuşunun kanatlarının altında vergi yükümlülükleri olduğunu unutmamak gerek. Talihli kişi(ler), ikramiyeyi elde etmeden önce, %20 vergi kesintisinin yapılıp ödeneceğini göz önünde bulundurmalı.

Bu yılbaşı çekilişinde herkesin gönlündeki hayale ulaşmasını dilerken, şanslı kazanan(lar)ın vergisel yükümlülüklerini de hatırlatmayı borç biliyorum.

Şimdiden bol şans!

* (Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.)