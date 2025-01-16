TBD İstanbul Şubesi Genel Kurulu’ndan…

Pazar günü Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi, Abidin Dino Salonu’nda gerçekleştirilen üyesi olmaktan onur duyduğum Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi’nin 16. Olağan Genel Kurulu’na katıldım.

İstanbul şubesinin özelliği 2016 yılından beri yönetim kurulu başkanlıklarını kadınlar yapmakta.

2016-2023 yılları arasında üç dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev Deniz Tiryakioğlu’ndan sonra 2023-2024 yıllarında ise Ceyda Akaydın Başkan olarak görev yaptılar. İki başkan arkadaşımızda başarılı projeleri gerçekleştirdiklerine tanık olanlardanım..

Keza KOBİ’ler ve bilişim kongrelerinde oturum yöneticiliği diğer etkinliklere de izleyici olarak katıldım.

Her iki başkanımızı da kutluyor emeklerine teşekkür ediyorum.

Açılışta başkan Ceyda Akaydın ve TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe konuştular.

Ceyda başkan ise iki yıllık görev süresinde yapılanları ayrıntılarıyla anlattı.

Aktepe “Türkiye Bilişim Derneği “Bilişim” adını dünyada ve ülkemizde ilk kez kullanan bir dernek olarak 53 yıllık geçmişi ile Türkiye’de bilişim ekosistemini oluşturmak için kurulduğu yıldan bu yana mücadele ediyor

Ülkemizde milli ve yerli yazılımların güçlenmesi için çalışmalar yaparken, e-Türkiye

Dönüşüm Projesi, Teknopark Yasası, Kişisel Veriler Kanunu, Bilgi Güvenliği Yasası gibi her vatandaşımıza ve kuruluşumuza dokunan bilişim yasalarının ve projelerinin oluşturulmasında öncü oluyor, bilişimde tüm dünya ile aynı gemide olduğumuz bilinci hareket ederek bir yandan da uluslararası ortaklıklar kuruyoruz” sözleriyle başladığı konuşmasında bilişimde güncel bilgileri, verileri dile getirdi.

Gerek Ceyda başkanın açılış konuşmasından, gerekse dağıtılan faaliyet raporundan derlediğim bilgileri paylaşmak istedim.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi, 2023 ve 2024 yıllarında bilişim sektöründe önemli etkinlikler ve projeler gerçekleştirmiş.

İşte bu dönemde öne çıkan bazı faaliyetler:

- 6. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi (2023)

15 Haziran 2023 tarihinde “KOBİ’lerde Yapay Zekâ ve Dijital Gelecek” temasıyla gerçekleştirilen kongre, İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi DES Konferans Salonu’nda yapılmıştır. Etkinlikte, KOBİ’lerin yapay zekâ ve dijital teknolojilerle verimliliklerini artırmaları, maliyetleri düşürmeleri ve müşteri hizmetlerini geliştirmeleri gibi konular ele alınmış…

- 7. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi (2024)

4 Haziran 2024 tarihinde “Verimlilikte Yeni Dönem: Yapay Zekâ ve Dijital Çözümler” temasıyla İstanbul Planlama Ajansı’nda (İPA) düzenlenen kongrede, KOBİ’lerin yapay zekâ ve dijital çözümlerle verimliliklerini artırmaları, maliyetleri düşürmeleri ve pazarlama stratejilerini geliştirmeleri gibi konular işlenmiş.

- 18. İstanbul Bilişim Kongresi (2024)

28 Kasım 2024 tarihinde Üsküdar Bilim Merkezi’nde “Yapay Zekâ ile E-Ticarette Sınırları Aşmak” temasıyla düzenlenen kongrede, yapay zekânın e-ticaret üzerindeki etkileri ve gelecekte değişecek iş, ticaret ve yaşam stilleri üzerine çalışmalar sunulmuş.

Bu etkinlikler, TBD İstanbul Şubesi’nin KOBİ’lerin dijital dönüşümüne katkı sağlama ve bilişim sektöründe farkındalık yaratma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmiş.

- Dijital Dönüşüm Eğitim Programları (2023-2024)

TBD İstanbul Şubesi, bilişim sektörü çalışanları ve KOBİ yöneticileri için düzenli olarak dijital dönüşüm eğitimleri organize etmiş.

Bu eğitimler arasında:

- Yapay zekâ ve makine öğrenimi atölyeleri: Katılımcılara, yapay zekâ algoritmalarını nasıl kullanacakları ve iş süreçlerine nasıl entegre edecekleri konusunda rehberlik edilmiş.

- Siber güvenlik eğitimleri: Şirketlerin artan siber tehditlere karşı nasıl korunabileceklerine dair uygulamalı eğitimler verilmiş.

- Veri analitiği ve büyük veri yönetimi: İşletmelerin veriyi etkin bir şekilde kullanabilmeleri ve karar alma süreçlerini optimize etmeleri hedeflenmiş.

Mentorlük ve danışmanlık projeleri

2023-2024 döneminde TBD İstanbul Şubesi, start-up’lar ve küçük işletmelere yönelik mentorlük programları başlatmış.

Bu programlar çerçevesinde deneyimli bilişim uzmanları, genç girişimcilere iş geliştirme, teknoloji altyapısı oluşturma ve dijital pazarlama gibi konularda destek sağlamış.

Kadın ve gençlere yönelik bilişim projeleri

- Kadın Girişimciler İçin Dijital Dönüşüm Programı: Kadın girişimcilere yönelik düzenlenen bu projede, katılımcılar dijital araçlar kullanarak işlerini büyütme ve yeni pazarlar keşfetme fırsatı bulmuş.

- Genç Bilişimciler Yarışması: Üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen bu yarışmada, yapay zekâ ve blockchain gibi yenilikçi teknolojilerle geliştirilen projeler ödüllendirilmiş.

Uluslararası İş Birlikleri

TBD İstanbul Şubesi, 2023 ve 2024 yıllarında uluslararası bilişim kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmüş.

Özellikle Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen projeler kapsamında dijital ekonomi, yapay zekâ etik standartları ve akıllı şehir uygulamaları üzerine çeşitli iş birlikleri gerçekleştirilmiş.

Sürdürülebilir teknoloji ve yeşil bilişim etkinlikleri

Küresel iklim krizine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bu etkinliklerde, bilişim teknolojilerinin çevresel etkilerinin azaltılması ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler geliştirilmesi konularında farkındalık yaratılmış. “Yeşil Veri Merkezleri” ve “Enerji Verimli Yazılım Geliştirme” gibi başlıklar bu etkinliklerin öne çıkan konuları olmuş.

Sonuç:

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi, 2023-2024 döneminde düzenlediği etkinlikler, eğitimler ve projelerle dijital dönüşümü desteklemiş, yapay zekâ ve diğer ileri teknolojilerin iş dünyasında kullanımını teşvik etmiş.

KOBİ’ler, genç girişimciler ve kadın girişimciler gibi farklı gruplara hitap eden çalışmalarıyla Türkiye’nin bilişim ekosistemine önemli katkılar sağlamıştır.

Yönetimlerde her kademede görev yapanların ellerine sağlık...

Yeni seçilen Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kıvanç Öner ve arkadaşlarına başarılar diliyorum…