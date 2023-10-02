Teknolojiyi finanstan ayrı düşünmemek gerek !!!!

✔ Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp, “Fintek girişimleri ve finansal kuruluşlar arasındaki bağı güçlendirerek, bankaların birer platform haline gelmesi ve yeni iş birliği modelleri geliştirerek kendi ekosistemlerini oluşturmaları önemli” diyor.

2011 yılında, yapılan yatırımları tek bir çatı altında toplamak ve ölçek ekonomisinden yararlanmak amacıyla kurulan Hedef Holding, bugün çatısı altında yer alan altısı halka açık 20’den fazla grup şirketi ile finans sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Faaliyet alanı temelde finans olsa da, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp’in ifade ettiği gibi, holding teknolojiyi hiçbir zaman finanstan farklı düşünmüyor ve doğrudan ve dolaylı tüm yatırımlarında finans kadar teknolojinin ön planda olmasına önem veriyor. Holding bünyesinde amiral gemisi olan şirketlerin bulunduğunu ifade eden Gökalp, bu şirketlerin faaliyet alanlarını şöyle anlatıyor: “Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketimiz ile Corporate VC alanında, Pre-Ipo seviyesi öncelikli olmak üzere fırsat gördüğümüz her sektörde girişimlere yatırım yapıyoruz. İnfo Yatırım ile geniş yetkili aracı kurum olarak sermaye piyasalarında faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca, İnfo Yatırım altında paya dayalı bir kitle fonlama platformu olan Startup Burada ile de erken aşama girişimlerin fon ihtiyacına çözüm buluyoruz. Hedef Portföy Yönetim şirketimiz ile birlikte de girişim sermayesi yatırım fonları, serbest fonlar ve hisse senedi fonlarını yönetiyoruz. Çok yeni faaliyet iznini aldığımız Hedef Yatırım Bankası ile Türkiye’de büyümek isteyen, faaliyetleri ile gelecek vadeden kuruluşlara yeni nesil bankacılık vizyonuyla alternatif finansal çözümler sunmayı hedefliyoruz. Halka açık Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. ile de satın alıp dönüştüren, kendi girişimlerini kuran ve iş birliği yapan bir şirket olarak girişim ekosisteminde konumlanıyoruz.”

Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp ile finans ile teknoloji ilişkisini konuştuk. Yorumları şöyle:

Verinin demokratikleşmesiyle finansal hizmetler geniş tabana yayılıyor

“Yeni dünyanın ve yeni tüketici profilinin talep ettiği dijital çözümleri geliştiren Fintek’ler günümüz finans dünyasında çok önemli bir noktada duruyor. Zira artık tüketiciler finansal işlemleri için kendilerine özel çözümü arıyor ve bu çözümlerin pek çoğunu Fintek dünyasında bulabiliyor. Elbette bu noktada konvansiyonel bankalar da yarışı bırakmıyor, tam aksine güçlü sermaye yapıları ve teknoloji odaklı kadrolarıyla teknolojilerini sürekli bir üst noktaya taşıyor. Bu rekabetse, Fintek girişimleri ve finansal kuruluşlar arasındaki bağı güçlendirerek, bankaların birer platform haline gelmesine ve yeni iş birliği modelleri geliştirerek kendi ekosistemlerini oluşturmalarını sağlıyor. Sektör açısından verinin demokratikleştirilmesiyle birlikte finansal hizmetlerin çok daha geniş bir tabana yayılımı mümkün kılınıyor. Bu sayede süreç tüketicilerin çok daha iyi hizmeti çok daha uygun fiyatla almasıyla sonuçlanıyor. Yasal mevzuatlar da gelişmelerin önünü açıyor. BDDK’nın geçtiğimiz yıl yayınladığı ‘dijital bankalar ve servis bankacılığı’ yönetmeliğinin, özellikle servis bankacılığı alanında hızla büyüyeceğini ve yeni uygulamaları beraberinde getireceğini düşünüyorum. Özellikle dijital bankacılık alanında yeni oyuncuların bu sene itibariyle pazara girmesini bekliyoruz.”

Oyun sektörünün yatırım çekme kabiliyetini diğer alanlara aktarmalıyız

“Türkiye’de girişim ekosistemi özellikle oyun, SAAS ve Fintek’lerin etkisiyle dinamik bir yapıya kavuştu. StartupCentrum’un raporuna göre, Türkiye’de 2022 yılında 322 yerli startup 1,8 milyar dolar yatırım aldı. Bu rakam 2021 yılında 1,6 milyar dolardı. Oyun sektörü, 30 girişimin aldığı 437 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Bu alanın yatırım çekme kabiliyetini diğer girişim alanlarına da aktarmamız gerekiyor. Yapay zekâ ve makine öğrenimi hızlı bir şekilde büyüyor ve yatırım çekiyor. 2023’ün ilk yarısına baktığımızda elbette ekonomideki dalgalanmalar yatırımları zayıflatıyor. Önümüzdeki dönemde daha hızlı bir şekilde karlı operasyon yürütebilecek girişimlerin öne çıkacağını düşünüyoruz. Bol likidite dönemindeki büyüme anlayışının rafa kalktığı, daha odaklı bir şekilde karlı bir büyümenin sağlandığı startup’ların ön plana çıkacağı bir dönem bizi bekliyor.”

Büyük sermaye girişimi ekosistemine dâhil olmalı

“Türkiye özelinde baktığımızda girişim alanında gelişmiş bir ekosisteme sahip olduğumuzu düşünüyorum. Girişimcilik ekosistemi gerek yasal altyapısı gerekse de yatırımcı ve girişimci profili ile oldukça iyi bir noktada bulunuyor. Elbette geliştirilebilecek noktalar mevcut ancak özellikle insan kaynağımız gerçekten çok iyi. Bu kaynağın doğru yönlendirilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Özellikle gelişme aşamasındaki pek çok startup yeni insan kaynağına ulaşmakta, yani ekibe yeni yazılımcılar eklemekte güçlük çekiyor. Bu alana önem verilmesi kritik önem taşıyor. Ülkemizdeki girişimci ruh ve yatırım iştahı ekosistemin büyümeye devam edeceğine işaret ediyor. Gençler teknolojiyi kullanmak kadar geliştirmeyi ve yeni fikirleri bu teknolojilere adapte etmeyi seviyor. Tohum yatırımlar ve sonraki aşama için de yatırımcı bulunuyor. Ancak büyüyen ve bir sonraki aşamaya geçen girişimler için daha tecrübeli, daha büyük sermayeye sahip yatırımcıların oyuna dâhil olması gerekiyor. Bu noktada bir boşluk ve fırsat var. Bizim çalışmalarımız da bu boşluğu doldurmak üzerine.”

YENİ NESİL GİRİŞİMLERİN MİMARIYIZ

“Skyalp ile yeni nesil girişimlerin mimarıyız. Skaylp’in iş modeli üç ana başlıktan oluşuyor; kendi şirketini kurmak, satın alıp dönüştürmek ve iş birliği yapmak. Özellikle girişimlere finansal yetenekler kazandırarak son kullanıcıların hayatlarına dokunan ürünler sunmayı hedefliyoruz. Gömülü finans olarak adlandırılan bu model ile mevcut işlerin içine finansal hizmetleri gömerek girişimlerin iş hacmini geliştirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadarki çalışmalarımıza bakacak olursak; girişim kuran yapımız içerisinde otomobile dair ihtiyaçların yer alacağı araç servis çözümleri platformu olan Duude bulunurken, satın alıp dönüştürme odaklı yaklaşımımız içinde ise araştırma sektörünün tecrübeli ismi DORinsight ve Türkiye’nin ilk ve en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma paneli Napolyon yer alıyor. Ayrıca Skyalp, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile bünyesinde toplamda 12 girişim için büyüme ve stratejik altyapı danışmanlığı sunuyor. Bu girişimleri şöyle sıralayabiliriz; Komün, Juphy, Fintables, Talkinvest, Zephlex, İdealdata, TraderBull, FTech Labs, Techne, Sysline, Artiox ve TeklifimGelsin.”