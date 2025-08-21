Mudanya’dan Avrupa’ya sürdürülebilirliğin kablo hattı

Türk Prysmian Kablo, Mudanya fabrikasında 2024 yılında gerçekleştirdiği projelerle toplamda 1,7 milyon kWh elektrik, 175 bin m3 doğal gaz ve 21 bin litre yakıt tasarrufu sağladı. Avrupa’nın en sürdürülebilir şirketleri arasında yer almak, Prysmian için bir sıralama değil; sistematik yaklaşımın, Ar-Ge’den üretime, liderlikten saha çalışanlarına uzanan bütünsel bir kültürün tescili.

Türkiye’de sanayide sürdürülebilirlik, bir zamanlar “gelecek için plan” olarak görülürdü. Bugün ise global vizyonu yerel aksiyonlarla buluşturabilen şirketler, hem çevresel hem de ekonomik performansıyla öne çıkıyor. Türk Prysmian Kablo, enerji verimliliği yatırımlarına ayırdığı 12,5 milyon TL’lik yatırım ve Mudanya fabrikasındaki uygulamalarıyla bu dönüşümün öncü örneklerinden biri. Corporate Knights’ın “Avrupa’nın En Sürdürülebilir 50 Şirketi” listesinde yer almak ve EN-VERİM 100’de 21. sırada yer almak bunun somut kanıtı. Daniele Mazzarella ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide, Türk Prysmian’ın hem bugünü hem de 2028’e uzanan sürdürülebilirlik vizyonunu, enerji verimliliği yatırımlarını ve sektöre kattığı yeni standartları konuştuk.

2023’te enerji verimliliğine 12,5 milyon TL’lik yatırım

“Bizim için sürdürülebilirlik bir hedef değil, iş yapış şeklimizin temel taşı. Türk Prysmian Kablo olarak global vizyonumuzu yerelle uyumlu hale getirerek, sadece enerji verimliliğinde değil aynı zamanda kurumsal şeffaflık, karbon yönetimi ve toplumsal etki alanlarında da sorumluluk alıyoruz. Bu vizyonun somut karşılıklarından biri, 2023’te enerji verimliliğine ayırdığımız 12,5 milyon TL’lik yatırım oldu. Bu yatırımlar sonucunda EN-VERİM 100 listesinde 21. sırada yer almak bizim için sadece bir sıralama değil, organizasyonel bütünlüğümüzün ve ekip sinerjimizin bir göstergesi. Ayrıca Corporate Knights tarafından Prysmian olarak “Avrupa’nın En Sürdürülebilir 50 Şirketi” arasında gösterilmemiz, global sürdürülebilirlik performansımızın da tescillendiğini gösteriyor. Bu başarıların arkasında sadece teknik uygulamalar değil; Ar-Ge’den üretime, liderlikten saha çalışanlarına kadar kurum kültürünü dönüştürmeye odaklanan bir ekip yapısı yer alıyor.”

Sadece maliyet avantajı değil, sürdürülebilir büyümenin altyapısı

“Enerji verimliliği yatırımlarımızı sadece maliyet avantajı olarak görmüyoruz; bu bizim için sürdürülebilir büyümenin altyapısı. 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla toplamda 1,7 milyon kWh elektrik, 175 bin m3 doğal gaz ve 21 bin litre yakıt tasarrufu sağladık. Bu yatırımlar; akıllı otomasyon sistemlerinden üretim hatlarında dijital optimizasyona, atık ısı geri kazanımından çevre dostu motor sistemlerine kadar birçok alana yayıldı. Önümüzdeki dönemde bu kaynakları yenilenebilir enerji entegrasyonları, karbon salımını azaltan proses dönüşümleri, atık su geri kazanımı ve özellikle Mudanya’daki sürdürülebilir üretim çözümleri için daha da artırarak kullanmayı planlıyoruz. Bu alanlardaki başarılarımız bizi sadece Türkiye’de değil, Avrupa genelinde örnek gösterilen bir konuma taşıyor.”

Yol gösterici olmayı hedefliyoruz

“Türkiye’de büyük ölçekli sanayi kuruluşları dönüşümün önemini artık çok daha iyi kavrıyor. Ancak hâlâ mevzuat netliği, finansman erişimi ve dijitalleşme gibi temel alanlarda gelişim ihtiyaçları var. Türk Prysmian Kablo olarak bu eksikleri kapatmak adına proaktif adımlar atıyoruz. 2024 yılında ikinci modülünü tamamladığımız Sürdürülebilirlik Akademisi, çalışanlarımızı yalnızca teknik değil; liderlik, bilinç ve yetkinlik anlamında da dönüştürmeye odaklandı. Bu sayede sadece kendi organizasyonumuzda değil, sektör genelinde de sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyum süreci de bu dönüşümün katalizörlerinden biri olacak. Biz bu sürecin sadece parçası değil, yol göstericisi olmayı hedefliyoruz.”

2028’e kadar global gelirin %55’i sürdürülebilir çözümlerden gelecek

Şirket, 2028'e kadar global gelirinin yüzde 55’ini sürdürülebilir çözümlerden elde etmeyi hedefl iyor. Daniele Mazzarella şu bilgileri veriyor: “2024 yılında sadece çevresel değil; ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği kapsayan bütünsel bir yaklaşımı kurum kültürümüzün merkezine yerleştirdik. Müşterilerimiz de artık sadece ürün değil; düşük karbon ayak izine sahip, geri dönüştürülebilir, enerji verimliliği sağlayan ve sürdürülebilir tedarik zincirinden gelen çözümler talep ediyor. Bu doğrultuda ürün gamımızda sürdürülebilir hammadde kullanımı, çevreci ambalajlama ve daha uzun ömürlü ürün tasarımları öne çıkmaya başladı. Bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri E Path etiketi. Avrupa Birliği eko-etiket yönetmeliğine uyumlu olarak geliştirilen bu etiket, kabloların karbon ayak izi, geri dönüştürülebilirlik, geri dönüşüm oranı, toksik madde içermeme, çevresel fayda ve iletim verimliliği gibi 6 kriter üzerinden değerlendirildiğini gösteriyor. Yani E Path, sadece bir çevre etiketi değil; aynı zamanda insan sağlığını koruyan, enerji kayıplarını azaltan ve sektörde yeni bir sürdürülebilirlik standardı oluşturan bir yaklaşım.”

Global Üretim Akademisi Türkiye’ye konumlandı

“Mudanya fabrikamız, Prysmian’ın dünya çapındaki 107 tesisi arasında entegre üretim yapabilen 16 tesisten biri olarak hem üretim kapasitesi hem de sürdürülebilirlik uygulamalarıyla öne çıkıyor. 2024 yılı boyunca bu tesiste uyguladığımız enerji verimliliği projeleri sayesinde ciddi kazanımlar elde ettik. Bünyemizde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezimiz ise yalnızca ürün inovasyonu değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutan çözümler de geliştiriyor. Bu yaklaşım, Prysmian’ın 2015’te Global Üretim Akademisi’ni Türkiye’ye konumlandırma kararında etkili oldu. 2025 yılı itibarıyla bu akademi, grup genelinde yeni nesil üretim kabiliyetlerinin geliştirildiği referans noktası hâline geldi. Dolayısıyla Mudanya, yalnızca üretimin değil; sürdürülebilir üretim uygulamaları ve yetkinlik gelişimi açısından da grup içindeki referans merkezlerinden biri konumunda.”