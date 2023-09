The Bodrum Cup başlıyor!

“Her yıl ekim ayında binlerce denizci ve deniz tutkununu bir araya getiren Akdeniz'in en büyük yelken festivali The Bodrum Cup için geri sayım başladı. Opet ve Tüpraş'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek festivalin 35'inci yılı, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılıyla birlikte kutlanacak. Bu seneki yıl yarışlara Selanik ve İstanbul rotaları dahil edildi.”

Her sene dört gözle beklediğim bir haber bu.

The Bodrum Cup benim için lacivert denizin ortasında kâh rüzgârları bekleyerek kâh köpükleri seyrederek geçen birkaç gün demek. Denizde süzülen yelkenlilerin büyüleyici güzelliğini hayran hayran seyretmek demek. Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 1946 yılında yazdığı “Aganta Burina Burinata”yı bir kez daha okumak demek… Denizcilik dünyasında “serenlerin üstündeki üst ve alt yelkenleri tut" anlamına gelen bu üç sözcüğü tıpkı “kolay gelsin pruvanız neta rüzgârınız kolayına olsun” gibi sık sık duyacağım günler demek…

1989'dan beri her yıl ekim ayının üçüncü haftasında düzenlenen The Bodrum Cup, 35'inci yılını kutladığı bu yıl, Türkiye İş Bankası'nın kart markası Maximiles Black'in isim sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı vesilesiyle önceki yıllardan farklı olarak festivale bu yıl Selanik ve İstanbul rotaları da eklenmiş. 2 Ekim'de Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev ziyaret edilerek başlayacak olan Maximiles Black The Bodrum Cup, 8 Ekim'de Dolmabahçe Sarayı önünde yapılacak anma selamlamasıyla devam edecek. Onlarca yarışçı 17 Ekim'deki start için Bodrum'a dönecek ve kazananların kupaları 21 Ekim Cumartesi gecesi sahiplerine teslim edilecek.

Maximiles Black The Bodrum Cup'ın bu seneki yarış rotası şu etaplardan oluşacak:

17 Ekim 2022 / Salı Bodrum – Bodrum Etabı; 18 Ekim 2022 / Çarşamba Bodrum – Çökertme Etabı; 19 Ekim 2022 / Perşembe Çökertme - Kissebükü Etabı; 20 Ekim 2022 / Cuma Kissebükü - Bodrum Etabı; 21 Ekim 2022 / Cumartesi Bodrum – Bodrum Etabı.

Maximiles Black 35. The Bodrum Cup'ın tüm detayları geçtiğimiz günlerde Halas teknesinde düzenlenen ve The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muttaş Genel Müdürü Sedat Bayrak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Opet Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Aydın, Koç Healthcare CEO'su Dr. Erhan Bulutcu, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, Metro Türkiye CFO'su Aslı Aracıoğlu, İş Yatırım Genel Müdürü Riza Kutlusoy, İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan ve Setur Marinas Kurumsal İletişim Direktörü Deniz Karakış ve TAV Kurumsal İlişkiler Direktörü Erhan Üstündağ katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıda paylaşıldı.

Böyle büyük bir etkinliği yıllardır başarıyla gerçekleştiren The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı sevgili Süleyman Uysal konuşmasına “Zengin tarihi, canlı kültürü, elverişli iklimi ve dünyaca ünlü bir turizm merkezi olmasıyla tanınan Bodrum, keşfedilmemiş harikalarla dolu bir hazineye sahip. The Bodrum Cup, 35 yıldır bu gizli cevherleri ve daha fazlasını keşfetmek için binlerce kişiyi Bodrum'a getiren birleştirici bir güç oldu” diye başladı. Uysal şöyle devam etti:

“Festival boyunca organizasyon komitemiz, Bodrum'un resmî kurumları, sponsorları, denizcilik ve yelken tutkunları ile birlikte yeni deneyimler ve değerler geliştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı vesilesiyle, Maximiles Black The Bodrum Cup'ın 35'inci yılını mümkün kılan tüm dostlarımıza en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Yolculuğumuz hiçbir zaman sadece yarış ve etkinliklerden ibaret olmadı; bu heyecan verici süreci sürekli olarak sosyal fayda için bir katalizöre dönüştürmeyi hedefliyoruz. Herkesi, Bodrum'u ve yelken dünyasını keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunan Maximiles Black The Bodrum Cup deneyimini yaşamaya davet ediyoruz.”

Festivalle tanışmama vesile olan The Bodrum Cup Onursal Başkanı sevgili Erman Aras ise "The Bodrum Cup, kurulduğu 1989 yılından bu yana tekne sporları dünyasını, Bodrum'u ve daha geniş anlamda Akdeniz bölgesini tanıtmaya kendini adadı. Başlangıcımızdan bu yana, ulusal ve yerel konuları girişimlerimize sürekli olarak dahil ederek bu hedefleri geliştirmeye kararlı olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl kutlamalarına denk gelen yolculuğumuzda, ülkemize her yıl artan sayıda ziyaretçi çekerek Bodrum'un kültürel ve tarihi dokusuna katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yelkenlerimizdeki bu rüzgârla Bodrum'u ve Akdeniz'i güçlendirmeye devam edeceğimize inancımız tam" diye konuştu.

Sevgili Süleyman ve Erman Beylere bu önemli yıldönümlerinin yaşandığı yılda da başarılar diliyor, Haydar Ergülen’in dizeleriyle The Bodrum Cup’ta buluşmak üzere diyorum. Ne diyordu şair:

“Mavi konuşalım, mavi yazalım / Mektuplar zarfa girer girmez mavi / Söz mavi olsun ağızdan çıkar çıkmaz /İki ayrılık arasındaki yol mavi.”

Zaten Bodrum demek mavi de demek değil mi?