Trump'ın "cennet" planı için "hicret"

ABD ve İsrail, yıkılıp yakılmış olan Gazze'yi Filistinsizleştirmek için anlaşmış görünüyor. Sadece İslam dünyasının buna nasıl ikna edileceği ve Gazze'deki Filistinliler'in nereye gönderileceği henüz netleşmedi.

Uluslararası basına göre Washington ve Tel Aviv, Filistinliler'i göndermek için önce Mısır ve Ürdün'ün kapısını çaldı. Kabul görmeyince, rotayı bu kez Afrika kıtasındaki Müslüman nüfuslu ülkelere yöneldiler.

ABD'den Sudan'a vize cezası mı?

ABD'nin ilk denediği ülke Sudan oldu. Ancak Sudan'ın da Gazze'den gönderilecek Filistinliler'i kendi topraklarına almayı reddetmesi üzerine, Trump yönetiminden sürpriz bir karar geldi; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Sudan vatandaşlarına verilmiş olan tüm Amerikan vizelerinin iptal edildiğini, hiçbir Sudan vatandaşına da yeni vize verilmeyeceğini açıkladı. Zamanlama hakikaten manidar.

ABD-İsrail ikilisinin Afrika'da Filistinliler'i göndermeyi denedikleri diğer ülke Somaliland ile ise müzakereler sürüyor.

Suriye'ye gönderilirler mi?

Şimdilerde yine uluslararası camiada konuşulan, Gazze'deki Filistinliler'in Suriye'ye gönderilme olasılığı. Sosyal medyada Suriye'nin kuzeyinde, biri El Bab, diğeri Azez yakınlarında Katar'ın finansmanıyla kurulmakta olan iki devasa çadır kentin Filistinliler için hazırladığı haberleri dönmeye başladı. Türkiye sınırına çok yakın yere inşa edilen bu çadır kentlere kimlerin yerleştirileceği henüz resmen açıklanmadı. Hep beraber göreceğiz.

Daha da ilginç olanı ise, hükümete yakın medya mensuplarının gerek yazılarında, gerek çıktıkları televizyon programlarında bu konuya ağırlık vermeye başlamaları oldu. Hatta Filistinliler'in ata toprakları olan Gazze'den atılmasına ilişkin İslami tınılar içeren bir de terim bulundu: "Hicret".

Trump'ın Gazze'yi Filistinsizleştirip, bu bölgede bir tatil "cenneti" kurma planına Türkiye'deki muhafazakar kamuoyu liderlerinin katkısı, tehciri "hicret" olarak kavramlaştırmak olacak gibi duruyor.

ABD'den Suriye'ye gözdağı; "Colani-el şara hükümetini tanımıyoruz..."

ABD yönetimi de boş durmuyor elbette; Washington'dan Suriye konusunda son derece ilginç ve bir o kadar da önemli bir karar geldi geçen hafta;

ABD, Suriye'de HTŞ lideri Colani-Ahmet El Şara tarafından yeni kurulmuş olan hükümeti "resmen tanımadığını" açıkladı. Bu çerçevede, merkezi Amerikan topraklarında, New York'ta bulunan BM'deki Suriye diplomatik misyonunun düzeyi de düşürüldü. BM'de HTŞ hükümetini temsil eden Suriye delegasyonu "ABD tarafından resmen hükümet olarak tanınmayan misyon" statüsüne indirildi.

ABD'nin Filistinliler'i kabul etmeyen Sudan'da vizeleri iptal etmesinin ardından, Suriye'nin BM'deki statüsünü düşürme adımının da Şam'daki yeni yönetime "gözdağı" olarak okumak mümkün elbette.

Gazze'nin Filistinsizleştirilmesi planı hızla işlemekte. İsrail'i kınamakla yetiken Ankara'dan ise ses seda çıkmıyor bu konuda...