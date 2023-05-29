Tüketici güveni 11 ayda tarihi dipten 5 yılın zirvesine ulaştı

Tüketici Güven Endeksi mayısta yüzde 4 artarak 91.1’ yükseldi. Bu, 2018 yılının Temmuz ayından bu yana görülen en yüksek seviye.

Endeks, geçtiğimiz haziran ayında 63,4 puan ile şimdiye kadarki en düşük düzeyine inmişti. Geride bıraktığımız 11 ayda yüzde 44 yükseldi. Bu dönemde, tüketici güvenini belirleyen 4 alt endeks içinde en yüksek artış yüzde 63 ile gelecek 12 aylık genel ekonomik durum beklentisinde oluştu. Hanenin mevcut durumu alt endeksi yüzde 59, gelecek 12 aylık maddi durum beklentisi yüzde 57, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim malı alma düşüncesi endeksi yüzde 13 artış gösterdi.

Güven endeksinin yükseliyor olmasının ardındaki temel etken ücretlerdeki yükseliş. Temmuzda asgari ücrete yapılan ara zamla başlayan toparlanma, ocak başındaki ücret artışları ve EYT düzenlenesinden destek aldı. Tüketicilerin satınalma güçlerini artıran her yeni gelişme bu potansiyele sahip. Temmuz’da asgari ücrette yapılacak muhtemel revizyon da, tüketicinin ekonomik beklentilerini olumlu etkiliyor. Bunların yanında seçim geriliminin sona ermekte oluşunun tüketicilerin iyimserliklerine destek verdiğini söylemek de mümkün.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan bir başka veri seti, üretim tarafına yönelik güven endeksleri idi. Hizmet, perakende, inşaat ve reel sektörü güven endeksleri genel olarak yatay bir seyir izledi. Hizmet sektörü güven endeksi hafif bir gerileme kaydederken, perakende ve reel sektör güven endeksleri cüz’i bir miktar artış gösterdi. İnşaat sektörü güven endeksi ise 3,8 puan (yüzde 4,3) yükseldi. Sektör, neredeyse iki yıldır böyle kuvvetli bir artış göstermemişti.

Haftaya ekonomik güven endeksi ile başlıyoruz

Pazartesi sabahı açıklanacak mayıs ayı ekonomik güven endeksi muhtemelen tüketici güveninde olduğu gibi son 5 yılın zirve değerine ulaşabilir. Endeks, nisanda yüzde artışla 102,2’ye çıkmıştı. Mayısta hizmet sektörü dışındaki tüm güven endekslerinde artış yaşandı. Tüketici ve inşaat sektörü güven endeksleri güçlü yükselişler gösterdi.

Salı sabahı TÜİK, nisan ayı dış ticaret verilerini ilan edecek. Ay başında Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı geçici verilere göre ihracat yüzde 17,2 azalarak 19 milyar 315 milyon dolar; ithalat, yüzde 4,5 azalarak 28 milyar 162 milyon dolar olmuştu. Salı sabah açıklanacak veriler de buna yakın değerlerde olacak. Yılın ilk dört ayında ihracatın yüzde 3 gerilediği, ithalatın yüzde 7,2 arttığı öngörülüyor.

İlk çeyrek büyüme verileri

Haftanın en çarpıcı verisi. Çarşamba sabahı açıklanacak olan ilk çeyrek GSYH büyüme verisi.

Sanayi üretim endeksi, büyümenin ana belirleyicisi demek yanlış olmaz. Sanayi sektörlerinin GSYH içindeki payı en yüksek değerinde olduğu için yılın ilk çeyreğinde bu belirleyicilik gücü daha baskın hale geliyor. Üretim tarafında sanayi üretiminin ilk çeyrekte geçen yılın aynı döneminin hafif altında kaldığını gördük. Ocak ayındaki güçlü sanayi üretimi verilerine rağmen, şubat ve martta endekste gerileme yaşanmıştı. Bununla birlikte kredi kartı harcamalarındaki artış, perakende endekslerindeki sıçrama tüketimin ilk çeyrekte çok canlı olduğunu gösteriyor. Deprem felaketi nedeniyle kamu harcamalarında da reel bir artış göreceğimiz aşikar.

Sonuç büyük olasılıkla tüketimdeki canlılıktan kaynaklı pozitif bir değer olacak. Piyasa beklentisi yüzde 3,9 civarında yoğunlaşıyor.

Yurt içi veriler

29 Mayıs 10:00: Mayıs ayı ekonomik güven endeksi

30 Mayıs 10:00: Nisan ayı dış ticaret verileri

31 Mayıs 10:00: 1.çeyrek büyüme verileri

1 Haziran 10:00: Mayıs ayı PMI verileri

Yurt dışı veriler

30 Mayıs 17:00: ABD CB tüketici güveni Mayıs

1 Haziran 12:00: Euro Bölgesi tüketici enflasyonu Mayıs (öncü)

1 Haziran gün boyu: PMI verileri