Türk plastik sektörünün yurtdışı fuarlardan kazanç beklentileri ve elde ettiği ticari işbirlikleri

Türk plastik sektörü, üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve ürün çeşitliliği bakımından dünya sıralamalarında üst sıralarda yer almaktadır.

Sektörün küresel rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda yurtdışı fuarlar büyük önem taşımaktadır.

Açık kaynaklardan yaralandığım yazımda ,Türk plastik sektörünün yurtdışı fuarlardan beklentileri, fuarların sağladığı ticari işbirlikleri ve sektöre olan genel katkıları ayrıntılı şekilde ele alınmakta..

Ayrıca, sektör temsilcilerinin yurtdışı fuarlarda edindiği deneyimler ve bu deneyimlerin Türkiye’nin plastik sanayisine etkileri de değerlendirilmekte.

Plastik sanayi

Türkiye’nin en dinamik ve ihracat odaklı sektörlerinden biridir.

2024 yılı itibarıyla Türkiye, Avrupa’nın en büyük ikinci plastik üreticisi konumundadır.

Gelişen teknolojiler, ürün inovasyonu ve küresel pazarın talepleri doğrultusunda, Türk plastik sektörü yurtdışı fuarlarını bir pazarlama, iş geliştirme ve uluslararası network oluşturma platformu olarak görmektedir.

Fuarlar, yalnızca ürün satışı değil; aynı zamanda yabancı yatırımcılarla ortaklıklar kurma, teknoloji transferi anlaşmaları yapma ve yeni üretim tesisleri kurma gibi uzun vadeli işbirliklerine de zemin hazırlamaktadır.

Bir başka ifade ile Sektörün küresel rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda yurtdışı fuarlar büyük önem taşımaktadır.

Yurtdışı fuarların sektöre sağladığı avantajlar

2.1. Yeni pazar erişimi

Türk plastik sektörü için yurtdışı fuarlar, özellikle Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika , Kuzey ve Güney Amerika pazarlarına doğrudan erişim sağlar.

Katılımcılar, hedef pazarlarındaki distribütörlerle, toptancılarla ve üreticilerle birebir temas kurarak, doğrudan satış kanalları oluşturabilmektedir.

2.2. Marka ve ürün tanıtımı

Fuarlar, firmaların ürünlerini, teknolojilerini ve yenilikçi çözümlerini dünya pazarlarına tanıtma imkânı sunar.

Özellikle Almanya’daki K Fair, İtalya’daki Plast Milan, ABD’deki NPE ve Dubai’deki Arabplast ve CHINAPLAS gibi prestijli fuarlar, Türk firmalarının küresel markalarla aynı platformda yer almasına olanak tanımaktadır.

2.3. Rekabet analizi

Sektör temsilcileri fuarlar sayesinde rakip firmaların ürünlerini, fiyat politikalarını ve teknolojik gelişmelerini yakından takip etme şansı bulmaktadır.

Bu da firmaların kendi üretim süreçlerini geliştirmelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmaktadır.

2.4. İhracat ve yatırım fırsatları

Fuarlar, yalnızca ürün satışı değil; aynı zamanda yabancı yatırımcılarla ortaklıklar kurma, teknoloji transferi anlaşmaları yapma ve yeni üretim tesisleri kurma gibi uzun vadeli işbirliklerine de zemin hazırlamaktadır.

Türk plastik sektörünün yurtdışı fuarlardan beklentileri

Türk plastik firmaları yurtdışı fuarlara katılırken birkaç temel beklenti taşımaktadır:

İhracat hacmini artırmak: Doğrudan siparişler ve distribütörlük anlaşmaları yoluyla satış ağını genişletmek.

Yeni müşteri portföyü oluşturmak: Mevcut müşterilerin yanı sıra yeni pazarlardan müşteri kazanmak.

Teknolojik işbirlikleri kurmak: Ar-Ge ve inovasyon alanlarında yurtdışındaki şirketlerle ortak projelere imza atmak.

Marka bilinirliğini artırmak: Türk plastik ürünlerinin kalitesini ve rekabetçi fiyat avantajını uluslararası arenada duyurmak.

Sektörel trendleri takip etmek: Yeni hammadde teknolojileri, çevreci üretim yöntemleri ve döngüsel ekonomi çözümlerine uyum sağlamak.

Elde edilen ticari işbirlikleri

Yurtdışı fuarlar, Türk plastik firmalarının önemli ticari işbirlikleri kurmasına olanak sağlamıştır. Örnekler:

4.1. Ortak üretim anlaşmaları

Bazı Türk plastik üreticileri, fuarlarda tanıştıkları Avrupa merkezli firmalarla ortak üretim tesisleri kurarak hem bilgi birikimlerini paylaşmakta hem de küresel pazarlara daha kolay entegre olabilmektedir.

4.2. Distribütörlük ve temsilcilik anlaşmaları

Özellikle Almanya, İtalya ve Fransa’da yapılan fuarlar sonrası, Türk firmaları birçok distribütörlük anlaşmasına imza atmış ve bu ülkelerde kalıcı temsilcilikler kurmuştur.

4.3. Teknoloji transferi işbirlikleri

Yüksek katma değerli ürün üretimi hedefleyen firmalar, yurtdışı fuarlarda ileri teknoloji ekipman üreticileriyle işbirliği anlaşmaları yapmış, üretim hatlarını modernize etmiştir.

4.4. Ortak Ar-Ge projeleri

Plastik sektörünün daha çevreci, sürdürülebilir ve inovatif ürünlere yönelmesi için Ar-Ge işbirlikleri büyük önem taşımaktadır.

Fuarlarda temelleri atılan bu projeler sayesinde Türk plastik sektörü, Avrupa Birliği’nin yeşil mutabakat hedeflerine daha hızlı adapte olabilmektedir.

Sektörel Başarı Örnekleri

K Fair 2022 (Almanya): Türk firmaları, toplamda 120 milyon doların üzerinde ön sözleşmeli ihracat bağlantısı kurmuştur.

Plast Eurasia İstanbul (Yurtdışı Ziyaretçiler): 2024 yılında yerli üreticiler, fuara gelen 10.000’in üzerinde yabancı ziyaretçiden yaklaşık %25 oranında doğrudan sipariş almıştır.

Arabplast 2023 (Dubai): Orta Doğu ve Afrika ülkelerine açılmak isteyen firmalar, büyük ölçekli ambalaj ve inşaat sektörü projeleri için stratejik işbirlikleri geliştirmiştir.

Sonuç ve değerlendirme

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve diğer çevreci düzenlemeler çerçevesinde, Türk plastik sektörünün fuar katılımlarında, geri dönüştürülebilir malzemeler, karbon ayak izini azaltan üretim yöntemleri, döngüsel ekonomi çözümleri ön planda olacaktır.

Bu şekilde, özellikle çevre hassasiyeti yüksek olan pazarlarda rekabet avantajı sağlanması hedeflenmeli.

Türk plastik sektörü, yurtdışı fuarlardan büyük kazanç beklentisi içerisindedir ve bu beklentiler doğrultusunda somut sonuçlar da elde etmektedir.

İhracat hacminin artırılması, yeni müşteri kazanımı, teknolojik işbirlikleri ve marka bilinirliğinin güçlendirilmesi gibi alanlarda fuarların sektöre önemli katkılar sağladığı görülmektedir.

Kamu ve özel sektör işbirliklerinin artırılması bağlamında ,Ticaret Bakanlığı, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) , PAGDER ve PAGEV gibi kuruluşlarla işbirliği artırılarak, yurtdışı fuar desteklerinden daha fazla yararlanılmalı.

Fuarların etkinliğinin daha da artırılması için sektör temsilcilerinin fuarlara uzun vadeli stratejik planlar ve pazarlama hazırlıklarıyla katılması büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda yapılan planlı ve proaktif fuar katılımları, Türk plastik sektörünün küresel rekabette daha güçlü bir aktör olmasına hizmet eden vazgeçilmez araçlardan biri olmaya devam edecektir.