Türk siyasetinde ekonomi ne kadar önemli?...

Öncelikle bir sosyolojik gerçeği not edelim. Seçmen gönlünce oy verebildi mi istediği tabloyu bulabildi mi derseniz, cevabımız “hayır” olur. Seçmen ya ittifakını garipsedi ya da ittifak içerisindeki partisini… Hayatında hiçbir şekilde oy vermediği, kendisini özdeşleştirmediği partisinin hiç de hoşlanmadığı bir ittifakta yer almasından hoşnut olmadı. Dolayısıyla seçmen seçime katıldı, oy verdi ama “kerhen” oyunu verdi. Temel nedeni de galiba seçmenin değişimi istemesi ve dolayısıyla seçime katılmamanın pasif sorumluluğunu üstlenmek istememesi.

İktidarın orantısız gücü ve pervasız tavrı da seçmenin tercihlerinde ekonomiyi öne çıkarmasına engel oldu. Oysa özellikle son 3 yıldan beri yaşanan ekonomik sıkıntılar, soğanı adeta “Kaşıkçı Elması” benzetmesine kadar getirmişti. Kısıtlı birkaç kanala yansıyan sokak, pazar, market görüntüleri ile ortaya konulmaya çalışılan ekonomik tablo yeteri kadar sandığa yansımadı. Aslında devletin uçaklarıyla, taşıtlarıyla, mekânlarıyla ve her türlü beşeri ve maddi imkânlarıyla donatılmış bir iktidarın gücü ve stratejisi çok etkin bir şekilde ekonomiyi geriye ötelemeye yetti.

Ekonomi acaba bu kadar kötüye gittiği halde neden seçmen tercihlerine yansımadı? Her şey bu kadar pahalı iken, hayat pahalılığı kırıp geçiriyorken neden sandıklara geçmedi? İşte Tam bu noktada farklı bir gerçeğin altını çizelim: “kayıt dışı ekonomi”. Unutmayalım ki bu ülkede ekonominin üçte biri ile yarısına yakını neredeyse kayıt dışı. Bu ne anlama geliyor?... Ya her eve birden fazla maaş giriyor ya da her bireyin legal gelirinin dışında gizlenmiş başka geliri var. Bu da ekonominin sanıldığı kadar kötü olmadığı, kayıt dışılığın ekonomideki sıkıntıyı önemli ölçüde törpülediği anlamına geliyor. Yani kayıt dışılık bir olgu ve ekonomik sonuçları itibariyle önemli ve gizli bir sübvansiyon. Demek ki ekonomik sıkıntı, vatandaşın siyasi tercihini değiştirecek kadar etkili olmamış ya da olamamış.