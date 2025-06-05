Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu’ndan ilginç bilgiler…

Ticaret Bakanlığı tarafından mayıs ayında kamuoyuna açıklanan “Türkiye’de E-Ticaretin Görünümü Raporu’na göre 2019 yılından itibaren düzenli bir büyüme gösteren e-ticaret sektörü, dijitalleşmenin hız kazandığı son yıllarda güçlenmeye devam etmekte.

Rapora göz atıldığında bilgiler özetle şöyle; 2019-2024 yılları arasında genel e-ticaret hacminin yıllık bileşik büyüme oranı %85,66’ya ve aynı dönemde perakende e-ticaret hacminin yıllık bileşik büyüme oranı ise %90,82’ye ulaştı.

Perakende e-ticaret hacmi 2024 yılında bir önceki yıla göre %63,7, e-ticaret hacminin yıllık bileşik büyüme oranı ise %85,66 artarak e-ticaret sektöründe gerçekleştirilen işlemlerde ortalama sepet tutarı 508 TL olurken, perakende e-ticaret özelinde ortalama sepet tutarı 875 TL’dir.

Bu değerler, e-ticaretteki büyümenin sürekliliğini yansıtmakta ve dijitalleşmenin sektöre etkisini açıkça ortaya koymaktadır.%90,82 dikkat çekici bir artış göstermiştir.

E-ticarette kadın üstünlüğü

2024 yılı itibarıyla pazar yerleri üzerinden gerçekleşen e-ticaret harcamalarının

%58’i kadın kullanıcılar tarafından yapılmıştır.

Erkek kullanıcılar ise %42’lik bir paya sahiptir.

Bu dağılım, kadınların dijital perakende ekosistemindeki belirgin etkinliğini göstermektedir.

Özellikle giyim, kişisel bakım, kozmetik, ev dekorasyonu gibi kadın kullanıcıların daha yoğun ilgi gösterdiği kategorilerdeki alışveriş sıklığı, bu oransal üstünlüğün temel nedenlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

E-ticaret harcamalarının yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımı

2024 yılı verilerine göre, e-ticaret harcamalarının yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımında hem kadın hem erkek kullanıcılar açısından en yüksek oranlar 25-34 yaş aralığında görülmektedir.

Bu yaş grubunda kadın kullanıcı oranı yaklaşık %24 ile en yüksek düzeye çıkarken erkek kullanıcı oranı da yaklaşık %20 ile belirgin bir yoğunluk göstermektedir.

25-44 yaş aralığı her iki cinsiyet için toplam harcamanın en yoğunlaştığı dönemdir.

35-39 yaş aralığında her iki cinsiyetin de harcamaları azalmaya başlamaktadır.

Aynı yaş grubu ve sonrasında erkek kullanıcıların harcamaları, kadın kullanıcı harcamalarından daha yüksektir.

50 yaş ve üzeri yaş gruplarının harcamalarının, toplam harcamalar içindeki oranı belirgin şekilde düşmekte; 65 yaş ve üzeri gruplarda ise %2’nin altına inmektedir.

Genel olarak bakıldığında, kadın kullanıcıların 20-34 yaş aralığında erkek kullanıcıların üzerinde bir harcama oranına sahip olduğu, ancak 35 yaş ve üzerindeki gruplarda bu farkın azaldığı ve erkek kullanıcıların kadın kullanıcılara göre harcama oranının daha yüksek olduğu görülmektedir.

60 yaş ve üzeri gruplarda ise cinsiyetler arasındaki harcama oranı farkı oldukça azalmaktadır.

2024 yılı verilerine göre, e-ticaret harcamalarının sektörel bazda cinsiyete göre dağılımı farklılıklar göstermektedir.

Giyim, ayakkabı ve aksesuar, medikal, kişisel bakım ve kozmetik ile evcil hayvan ürünleri sektörlerinde kadın kullanıcıların harcamaları, erkeklere göre belirgin şekilde daha fazladır.

Elektronik, havayolları ile seyahat, taşımacılık ve depolama sektörlerinde ise erkek kullanıcıların harcamaları kadınlardan yüksektir.

Bu veriler, e-ticaret harcamalarının cinsiyete göre sektör bazlı olarak değiştiğini ve bazı sektörlerde belirgin bir kullanıcı eğilimi oluştuğunu göstermektedir.

Yaş gruplarına göre sektörel dağılım

2024 yılı verilerine göre, e-ticaret harcamalarının yaş gruplarına göre sektörel dağılımı incelendiğinde bazı sektörlerin belirli yaş gruplarında daha yoğun tercih edildiği görülmektedir.

20-44 yaş aralığındaki kullanıcılar ağırlıklı olarak giyim, ayakkabı ve aksesuar sektöründe harcama yapmaktadır.

Özellikle 20-34 yaş aralığında bu sektör açık ara öne çıkmaktadır.

Bu yaş grubunu takip eden 35-44 yaş aralığında giyim harcamaları yüksek seyretmekle birlikte ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon ile elektronik sektörlerinin payı artmaktadır.

45-64 yaş aralığında ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörü dikkat çekmektedir.

50 yaş ve üzeri gruplarda havayolları sektörüne dönük harcamalar artmaktadır.

Ayrıca yemek sektörünün toplam harcamalar içindeki oranının yaş grupları yükseldikçe azaldığı görülmektedir.

2024 yılında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörünün 301 milyar TL ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

Bu sektörü sırasıyla havayolları, seyahat, taşımacılık ve depolama ile elektronik sektörleri izlemektedir

E-ticaret faaliyeti yürüten işletmeler

2024 yılında Türkiye genelinde 600.800 işletme e-ticaret faaliyeti göstermiştir.

Türkiye’de e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin %78,6’sı şahıs işletmesi, %17,8’i limited şirket ve %3,6’sı anonim şirkettir.

Türkiye’de e-ticaret faaliyetinde bulunan esnaf işletmesi sahiplerinin %72,8’i erkek, %27,2’si ise kadındır.

Erkek işletme sahiplerinin çoğunluğunun 35-39 yaş aralığında, kadın işletme sahiplerinin çoğunluğunun 30-34 yaş aralığında olduğu anlaşılmaktadır.

E-ticaret ekosisteminde faaliyet gösteren işletmelerin sektörlere göre dağılımı

Bu dağılım incelendiğinde, en yüksek orana %21,63 ile yemek sektörünün sahip olduğu görülmektedir.

İkinci sırada %15,64 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü yer almaktadır.

Bu sektörü %12,24 ile elektronik, %11,12 ile ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörleri takip etmektedir.

Bu alanlar, e-ticarette hem yüksek tüketici talebi gören hem de girişimciler tarafından erişilebilirliği yüksek sektörler olarak öne çıkmaktadır.

%5 düzeylerinde yer alan medikal, kişisel bakım ve kozmetik, gıda ve süpermarket ile oyun, oyuncak ve hobi sektörleri, alanında daha niş ya da ürün yelpazesi açısından uzmanlaşmış işletmelerin bulunduğu gruplar olarak değerlendirilebilir.

İşletmelerin daha az bir bölümünün faaliyet gösterdiği sektörler motorlu ve motorsuz araçlar, servis, yedek parça ve aksesuarları, inşaat, yapı malzemeleri ve emlak, beyaz eşya ve küçük ev aletleri ile spor ve outdoor sektörleridir.

Bu dağılım, e-ticarette özellikle yemek, giyim, ayakkabı ve aksesuar ile elektronik gibi sektörlerin hem işletme sayısı hem de pazar potansiyeli açısından ön planda olduğunu, daha teknik ya da sermaye yoğun sektörlerin ise daha sınırlı bir işletme varlığına sahip olduğunu göstermektedir.

Ödemeler:

E-ticarette kullanılan ödeme yöntemleri incelendiğinde %66 ile kartlı ödemeler ilk sırada yer almaktadır.

Bu durum e-ticaret kullanıcılarının büyük bir kısmının ödeme işlemleri için banka ve kredi kartı tercih ettiğini göstermektedir.

İkinci sırada ise %26 ile havale/EFT ödemeleri yer alırken kapıda ödeme %3, diğer ödeme türleri ise %5 olarak gerçekleşmiştir.

Rapor hedef kitle açısından yol gösterici niteliğinde

İçerdiği veriler, bilgiler çok önemli.

Emeği geçenlerin ellerine sağlık.

Değerli okurlarımız, bayramınız kutlu olsun.