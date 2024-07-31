Türkiye’nin geleceğine yön veren yeni teşvik programları

Yasemin Bekgöz

yasemin.bekgoz@pwc.com

Geçtiğimiz hafta tanıtılan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı, Türkiye’nin teknolojik altyapısını güçlendirme ve yüksek teknolojiye dayalı yatırımları artırma amacını taşıyan bir girişim olarak dikkat çekiyor. Ek olarak, Türkiye tarihinin en büyük ölçekli teşvik programı olma özelliğini taşıyor.

HIT-30 Programı, özellikle yüksek teknolojiye dayalı sektörlerdeki yatırımları teşvik ederek, Türkiye’nin global arenada rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Programın temel amacı, yüksek teknoloji üretim kapasitesini artırmak, yerli ve milli üretimi teşvik etmek ve ülkenin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmektir. Bu kapsamda, HIT-30 Programı, ileri teknoloji içeren projelere ve bu projeleri hayata geçirecek firmalara sağlanacak mali desteklerle bu hedeflere ulaşmayı planlıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı tanıtımda, HIT-30’un Türkiye tarihinin en büyük ölçekli teşvik programı olduğunu belirterek, program kapsamında ayrılan bütçenin ileri teknoloji içeren projelere doğrudan destek olarak kullanılacağını ve Programın Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine büyük katkı sağlayacağını ifade ettiler. 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık bir destek sağlanacağı belirtildi.

Proje bazlı teşvikler kapsamında yeni açıklanacak çağrılara baktığımızda; Elektrikli Araçlar, Güneş Enerjisi (Hücre) Rüzgâr Enerjisi, Batarya Üretimi, Çip Üretimi ve Ar-Ge yer alıyor. Çağrıların içerikleri ayrıca yayımlanacak. Önümüzdeki dönemde veri merkezi ve yeşil hidrojen çağrılarını da ayrıca bekliyoruz.

Program kapsamında sağlanacak teşviklere baktığımızda çağrılara göre değişiklik gösterecek nakit destekler ve hibe programları, sermaye katkısı, vergi indirimleri, faiz destekleri, personel giderlerine yönelik destek gibi çeşitli finansal araçlar bulunuyor. Ayrıca, proje özelinde belirli sayıdaki araçlar için sağlanacak gümrük vergisi muafiyeti elektrikli araçlar yatırımları için dikkat çekiyor.

HIT-30 Programı’nın tanıtımında, programın Türkiye'nin yüksek teknoloji alanında global bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım olduğu vurgulanarak, programın sadece ekonomik büyüme değil, aynı zamanda toplumsal refah ve istihdam açısından da büyük önem taşıdığı belirtildi. Özellikle genç nüfusun teknoloji alanında istihdam edilmesinin, ülkenin gelecekteki refah düzeyine büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı, Türkiye’nin teknoloji alanında dünya çapında rekabet edebilir bir seviyeye gelmesini hedefliyor.

HIT-30 Programı Türkiye'nin gelişen küresel teknolojiler alanında önemli bir üretim merkezi olarak konumlanma ve bu teknolojilerde söz sahibi olma vizyonu doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirilmekte olup, yatırım ve üretim ortamında yaratacağı olumlu etkilerin orta-uzun vadede daha net gözlemleneceği beklenmektedir.