Uçtan uca sürdürülebilirlik ile döngüsel ekonomiye katkı

Sürdürülebilirliği dünyanın kaynaklarını tüketmemeye çalışmaya yönelik yetersiz bir çaba olarak itiraf etmek için 5 Haziran Dünya Çevre Günü mükemmel bir tarih. Döngüsel ekonomiye geçiş ve teknoloji inovasyonu ile iş modellerini değiştirip kendini yenilemek ise asıl doğru işlemi oluşturuyor.

Bugünlerde en önemli sorununuz enflasyon mu yoksa gelir artırıcı önlemler yerine tasarruf tedbirleri ile enflasyonu kontrol etmeye çalışan “çözüm” politikası mı? Bunlar zaten bugüne gelmemize neden olmuş yaklaşımların bugünkü devamı ve çözümü olmadığı için problem olarak da değerlendirilmeleri mümkün değil.

Benim için asıl problem, Uzakdoğu’dan gelen gemilerin Husi sorunu olarak bilinen konu nedeniyle Ümit Burnu’nu dolaşmak zorunda kalmaları nedeniyle sevkiyat süresinde üç dört haftalık gecikmeler meydana gelirken maliyetlerin de üçe katlanması. Bunun yarattığı maliyet artışı, hammadde akışı üzerinden Türkiye’yi etkilemeye aday ve içeride fiyat artışı ve ihracatımızı olumsuz etkileyecek şekilde karşımıza çıkacağa benziyor. Konuyla ilgili olduğunu düşündüğüm oyunculara bu konuda ne yapılabileceği ile ilgili olarak müstahsil yapay zekâya (generative AI-GenAI) sormak dahil bir arayışları olup olmadığını sorduğumda herkesin konunun kendi işi olmadığını düşündüğünü anlıyorum. Bu da bizim coğrafyamızın kaderi kimse işini yapmaktan kafasını kaldırıp üzerine gelen göktaşına bakmak niyetinde değil. Ben de DHL Group’un son dönemde parça parça duyurduğu gelişmeler üzerinden bu konuda bir çerçeve oluşturmaya çalıştım. DHL Gorup önce müşterilerinin tüm lojistik ihtiyaçlarını tek bir portal üzerinden kolayca yönetebilmesini sağlayan myDHLi ile ilgili bir bülten çıktı. Grup bunun ardından da myDHLi’nin GenAI destekli sanal asistan yeniliğine vurgu yaparak 20 binden fazla müşterisinin tedarik zincirlerini ve nakliyelerini optimize etmek için myDHLi kullandığını bildirdi.

Adım adım ilerlersek, ilk aşamada bir portal ve karbon emisyonu ile ilgili görünürlük sağlama boyutu vurgulanıyordu. Sınırda karbon vergisi başta olmak üzere Z kuşağının satın alma tercihini belirlemeye etki noktasına kadar birçok noktada önemli etkisi bulunan karbon emisyonu kadar maliyetlerin görünür hale gelmesi de bu portalin özelliklerinin başında geliyor.

Portalı ve hizmeti “DHL Group'un taşımacılık uzmanı kolu DHL Global Forwarding, müşterilerinin tüm lojistik ihtiyaçlarını kolayca yönetebilmesi için tek bir portal sunuyor” ifadesi ile tanımlayan DHL Group’un bültenindeki dikkat çekici noktalar şu şekilde sıralanıyor:

- myDHLi hizmeti ile DHL Global Forwarding tüm lojistik gönderileri için 360 derece görünürlük ve tam kontrol imkanı sağlarken, sürdürülebilirlik odaklı olan platform ile şirketler karbon emisyonunu da hesaplayabiliyor.

- DHL Global Forwarding, müşterilerine özel tam entegre bir çevrimiçi platform olan myDHLi ile; taşıma ücretlerini, teklifleri, veri analizlerini, karbon salınımını ve taşımayla ilgili ihtiyaç duyulan tüm raporlamaları, şeffaf bir şekilde kolayca erişilebilir hale getiriyor.

- DHL Global Forwarding tarafından geliştirilen ücretsiz takip hizmeti olan myDHLi, tüm taşımacılık modları üzerinde 7/24 görünürlük ve kontrol avantajı sağlamasının yanı sıra; hava, deniz ve karayolu taşımacılığının gerçek zamanlı olarak izlenebilmesini sağlıyor. Bu hizmet, yükleme takibi ile online rezervasyon işlemlerinin yanı sıra fiyatlandırma, ticari fatura, yük listesi, konşimento, teslim belgesi gibi tüm belgeleri tek bir alanda toplayarak, müşterilerin tüm paydaşları ile bilgi paylaşma imkanı sunuyor.

- Bunlara ek olarak myDHLi; periyodik yük takibi, operasyonel raporlama ve finansal analizlere kadar kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen bir platform olma özelliğine sahip.

İfadelerin bir kısmı Blockchain’in lojistik alanında kullanılması ile ilgili değerlendirmelerde işaret edilen konuları içeriyor ancak içinden geçilen dönemde müşterilerin maliyetlerini ve yükümlülüklerini daha iyi anlamasını sağlamaya yönelik olarak vurgulanıyor.

Grubun 2025 stratejisi olan “Dijital Dünyada Mükemmelliği Sunma” hedefinin de bir parçasını oluşturduğu vurgulanan myDHLi platformunun detaylı analiz ve raporları kullanıcılara şeffaf bir şekilde sunma yani veriye dayalı karar almayı destekleme boyutunun da altı çiziliyor.

Şu ifade de dikkat çekici: “DHL Global Forwarding, myDHLi - GoGreen Gösterge Tablosu sayesinde, müşterilerine karbon emisyonlarını ve verimlilik seviyelerini analiz etme yeteneği sunarak, derinlemesine inceleme fırsatı sağlıyor. Ayrıca, müşterilerine sunduğu şeffaf karbon emisyon haritaları sayesinde sürdürülebilirlik için bir başlangıç noktası oluşturuyor. Aynı zamanda dijital kayıt özelliği ile de sürdürülebilirliğe katkı sunan myDHLi uygulaması, tek bir portalda toplanan tüm belgelere, ihtiyaç duyulduğunda tek bir tıkla ulaşmaya olanak tanırken, müşterilerine üst düzey bir lojistik deneyimi sunuyor.”

GenAI ile kullanışlılık ve verimlilikte artış

Mayıs 2024’te gerçekleşen Dördüncü myDHLi Dijital Zirvesi’nde myDHLi ile ilgili olarak açıklanan yeni özellikler ve güncellemeler arasında gelişmiş uygulamalar arasında, kullanılabilirliği arttırmak için geliştirilmiş gönderi listesi ve beklenmedik olayların proaktif yönetimi için "özel durum" filtrelemeleri yer aldı. DHL Global Forwarding bunları, müşterilerinin lojistikte karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmaya yönelik çözümler olarak sunuyor. Kullanılabilirlik, proaktif çözüm ve sürdürülebilirlik olmak üzere üç boyuttaki geliştirmeler, müşterilere lojistik operasyonlarında daha fazla görünürlük, kontrol ve verimlilik sağlamayı amaçlıyor. 20 binden fazla müşterinin kullandığı dijital müşteri portalı üzerinden ayda 450 binden fazla sevkiyat takip edilmesi, platformun dikkat çekici ölçeğine işaret ediyor.

GenAI destekli yeni myDHLi Sanal Asistanı, bu ölçekte 7/24 chatbot aracılığıyla bilgiye daha hızlı erişim sağlayarak kullanıcı deneyimini güçlendiriyor. GenAI destekli Sanal Asistanın, tedarik zincirlerinin ve sevkiyatların günlük yönetiminde güvenilir ve destekleyici bir ortak olarak hizmet vermesi, myDHLi'nin yardımıyla genel verimliliği artırmada önemli bir katkı sağlarken yeni Müşteri Destek Merkezi olan bu asistan kullanıcılar için yardım ve rehberlik de sağlıyor.

Kendisini ileri taşımayı sağlayan inovasyon

Müşteri geri bildirimleri doğrultusunda büyük değişiklikler yapılarak yeniden tasarlanan myDHLi Track, yeni tasarımı ile tüm sevkiyat bilgilerini, evrak, zaman ve konum bilgisi dahil olmak üzere tüm gönderi bilgilerini tek bir ekranda açık ve net bir şekilde sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca yeni sürüm kullanıcıların portalı, mobil cihazlarında kullanırken bilgileri kolayca filtreleyebilmelerini de olanak sağlıyor. Bütün bunların en büyük faydası ve hedefi, öngörülemeyen krizler ve aksaklıklar karşısında sürecin sürdürülebilmesi için proaktif olabilmeyi sağlamak.

myDHLi Quote + Book, sürdürülebilir yakıtlardan yararlanarak sera gazı emisyonlarını azaltan GoGreen Plus hizmetini seçip, geliştirilmiş myDHLi Analytics ile de sürdürülebilirlik çalışmaları için daha fazla şeffaflık sağlamaya hizmet ediyor. Ayrıca kullanıcılar, yıllık harcamalarını ve aylık ilerlemelerini DHL GoGreen Plus hizmeti ile izleyebilir hale gelip, geliştirilmiş GoGreen kontrol paneli ile, karbon azaltma faaliyetlerinin ticaret hatlarına ve zaman dilimine göre kıyaslanmasına olanak sağlayabiliyor.

E-ticaretin dinamiklerini adresleyen bir çözüm

Ticaretin günümüzde son derece popüler hale gelmiş versiyonu olan e-ticaret ile ilgili GOOINN E-ticaret 2024 raporunda sürdürülebilirlik ile ilgili olan bölümünde işaret edilen konular MyDHLi’nin adreslediği alanlarla paralellik taşıyor ya da gelecekteki kesişim noktalarını anlamamızı sağlıyor.

“Sürdürülebilir e-ticaret, dijital platformlar aracılığıyla ürün ve hizmet alım-satım süreçlerini yönetirken çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri göz önünde bulunduran bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çevresel etkileri azaltmak için sürdürülebilir üretim ve tedarik zinciri uygulamalarını teşvik ederken, adil ticaret ilkelerini destekleyerek sosyal etkileri azaltmayı ve ekonomik kalkınmayı hedeflemektedir” denilen raporda, “Böylelikle sürdürülebilir e-ticaret, hem çevresel hem de toplumsal açıdan daha adil ve dengeli bir ticaret modeli sunmayı amaçlamaktadır” ifadesi kullanılıyor. Raporda geleneksel ve sürdürülebilir e-ticaret arasındaki fark, “Geleneksel e-ticaretin aksine, sürdürülebilir e-ticaret doğal kaynak kullanımını minimize etmektedir, atık üretimini azaltmaktadır ve adil ticaret ilkelerini desteklemektedir. Bu yaklaşım, işletmelerin uzun vadeli rekabet avantajı elde etmelerini sağlarken, tüketicilerin de çevre dostu ve sosyal olarak sorumlu tercihler yapmalarını teşvik etmektedir. Bu nedenle, sürdürülebilir e-ticaret ticaretin geleceği için kritik öneme sahiptir” şeklinde ifade edilirken sürdürülebilir e-ticarette öne çıkan trendler şu şekilde sıralanıyor (Özellikle 3. ve 5. maddeler myDHLi’nin bu sistemde nereye oturduğunu anlamayı kolaylaştırıyor):

1- Döngüsel ekonomi modelleri

Döngüsel ekonomi modelleri, ürünlerin yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve yeniden değerlendirilmesine vurgu yaparak ürünlerin ömürlerini uzatıyor ve atığı minimize ediyor. Döngüsel ekonomi prensiplerinin e-ticarette uygulanması, çevresel etkiyi azaltmaya ve kaynak verimliliğini artırmaya yardımcı oluyor. Böylece tüketicilere kolayca iade edilebilen, geri dönüştürülebilen veya yeniden değerlendirilebilen ürünler sunarak daha sürdürülebilir bir tüketim modelinin teşvik edilmesini sağlıyor.

2- Yenilenebilir enerji entegrasyonu

Günümüzde daha fazla e-ticaret işletmesi, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. Yenilenebilir enerjinin kullanılmasıyla e-ticaret şirketleri fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltıyor, karbon emisyonlarını düşürüyor ve iklim değişikliğiyle mücadeleye olumlu katkıda bulunuyor. Bu geçiş sadece çevreye yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda markanın çevre bilincine sahip tüketiciler arasındaki itibarını artırıyor.

3- Karbon-nötr shipping

Karbon Nötr Shipping e-ticaret işletmelerinin karbon ayak izine büyük ölçüde katkıda bulunduğundan, karbon nötr shipping uygulamalarını benimsemek şirketin sürdürülebilirliğe olan bağlılığını göstermektedir. Bu, tüketicilerin online satın almalarının çevresel etkisi konusundaki artan endişelerini ele almaktadır ve rekabetçi bir pazarda önemli bir farklılık yaratmaktadır.

4- Sürdürülebilir ambalaj

Sürdürülebilir ambalaj e-ticaret ürünlerinin çevresel etkisini minimize ediyor ve tüketicilerin çevre dostu ambalaj çözümleri taleplerine cevap veriyor. İşletmeler için sürdürülebilirlik çabalarını somut bir şekilde göstermenin ve atık miktarını azaltmanın etkili yollarından birini oluşturuyor.

5- Şeffaflık ve takip edilebilirlik

Tüketicilerin tedarik zincirinde şeffaflık talebi artarken, işletmeler ürünlerinin üretimi ve dağıtımı hakkında detaylı bilgi sağlama eğilimini taşıyor. Bu noktada şeffaflık ve takip edilebilirlik, markaların sürdürülebilirlik çabalarını sergileyerek tüketicilerle güven ve sadakat oluşturuyor. Bu trend ayrıca e-ticaret sektöründe daha sürdürülebilir iş uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda küresel sürdürülebilirlik hedeflerine de destek sağlıyor.