Üstelik otomobilsiz

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Las Vegas CES, bu yıl otomotiv ile doğrudan ilgili 300’dan fazla üretici, tedarikçi, elektronik donanım, bağlantı teknolojileri ve yazılımları gibi büyük küçük tüm elektromobilite şirketlerinin de buluşma noktası oldu.

Ne Münih’teki yeni nesil IAA Mobility, ne de Paris’teki Mondial de l’Automobile’de bu kadar çok teknoloji markası bir araya gelememişti. Bir tarafta; BMW’nin 32 renge değişen gövdesiyle geleceğin yeni nesil Neue Klasse modellerinin ilk örneği “konuşan” i Vision Dee, diğer yanda Tesla’nınkine benzer bir yüksek hızlı şarj ağı kuracağını duyuran Mercedes’in menzil rekortmeni EQXX ve Volkswagen’in Passat’larının yerine koyacağı ID.7 ile Almanlar, elektriklenen dünyada da önde koşacaklarını gösteriyorlardı. Diğer yanda RAM 1500’lerin tam elektriklisi Revolution ve Peugeot’nun Inception konseptiyle tam elektrikli STLA Frame platformunun farklı segmentlerde nasıl olabileceğini gösteren Stellantis’in yeni devasa global batarya yatırımlarını açıklayan büyük sunumları da vardı. Fakat, Samsung, Sony, Panasonic gibi elektronik, Microsoft gibi yazılım, Schaeffl er/Continental, Bosch ve ZF gibi yan sanayi ile BMW, Mercedes- Benz, Stellantis ve Volkswagen gibi ana üretici, geleceği şekillendiren dev markaların tam arasında bizim Togg’un bir kez daha âlâsıyla boy göstermesi, asıl önemli olandı.

Türkiyemizin bayrak taşıyıcı markası Togg’un, Beyond X kapsülüyle, sanal zeka, metaverse ve geleceğin mobilitesine adım attığını sergilemesi, 360 derece sürdürülebilirlik başlığında bile en ileri teknolojilere yorum katması, otonom ve sensor mühendisliğiyle yazılımlarda bile “Made In Türkiye” damgasını duyurmaya çalışması, takdire şayan idi. Otomotivde herkesin üzerinde düşündüğü, kişiselleştirilmiş mobilite deneyiminin yarından sonrası için fi kir geliştirebilen Togg, standında hiçbir otomobil olmamasına rağmen, Dijital Mobilite Bahçesi’yle de CES’in en çok konuşulan noktalarından biri oldu. Sonuçta, neler yapabileceğimizi, tüm dünya gördü… Müthiş bir networking sağlandı. Yaşadığımız bu gezegende sürdürülebilirliği artırmak ve bu yönde en karmaşık zorlukları çözmek için tüm ülkeler teknolojiye yönelirken; artık bizim de bir mobilite zihni markamız olduğunu ve değişim trenini kaçırmamış olduğumuzu fark etmek, çok keyifli ve gurur verici. Şimdi ise sıra, Togg’un gerçek otomobillerinin yollara çıkmasına geldi. Haydi bakalım!