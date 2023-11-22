Verginin veciz anlatımları da var!..
DİSK’in “Gelirde Adalet, Vergide Adalet” temalı İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüşünü takip sonrası, eski bir vergici olarak vergiyi başka türlü anlatmak istedik. Açıkçası işin hukukunu, adaletini anlatmak yerine damar yapma yolunu denedik.
Dolayısıyla çok fazla sözün söylendiği vergi konusuna felsefik, esprili ve destansı yönleriyle yaklaşmak istedik.
Vergiye felsefik yaklaşım…
“Dünyada ölüm ve vergiler dışında, hiçbir şey kesin değildir.” Benjamin Franklın (1706-1790) ABD'li yayımcı, yazar, mucit, felsefeci, bilim adamı, siyasetçi ve diplomat
“Güzel vergileme diye bir şey yoktur.” Winston Churchıll (1874-1965) İngiliz devlet adamı, politikacı.
“İnsan vergisini, sevgilisine bir buket çiçek uzatıyor gibi ödeyebilmelidir.” Friedrich Novalis (1772-1801), Alman, şair, yazar ve filozof
“Vergileme sanatı, mümkün olduğunca fazla tüyü, mümkün olan en az bağırtıyla toplayabilmektir.” Jean Baptiste Colbert (1619-1683), Fransız siyaset adamı, iktisatçı.
“Dünyada anlaşılması en zor şey, gelir vergisidir.” Albert EINSTEIN (1879- 1955), Yahudi asıllı Alman teorik fizikçi ve bilim insanı. 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü sahibi.
“Düşüncelerden vergi alınmaz.” Martin Luther (1483-1546), Alman keşiş, teolog, üniversite profesörü
“Ahlakın olmadığı yerde kanun bir şey yapamaz” Napolyon BONAPART (1769- 1821), Fransız asker, devlet adamı, Fransa İmparatoru.
“Eğer bir yerde gelir vergisi varsa, dürüstler fazla, dürüst olmayanlar az öder”. Plato
“Zengin bekarlar, çok ağır vergilendirilmelidirler. Çünkü bazı erkeklerin diğerlerinden daha mutlu olması hiç adil değil”. Oscar Wilde
“Vergi geleceğimizin teminatıdır.” Türk Gelir İdaresi Başkanlığı
“Size vergiyi sevdiremeyiz ama onu kolaylaştırabiliriz.” Hollanda Gelir ve Gümrük İdaresi
Vergiye esprili yaklaşım…
- Ortalama insan ömrü artıyor. Bunun sebebi de insanların vergilerini ödeyebilmek için daha uzun yaşamak zorunda olmaları.
- Ceza bir şeyi yanlış yapmanın vergisidir. Vergi ise bir şeyi doğru yapmanın cezasıdır.
- Vergi incelemesi sırasında gider belgelerinde 1 TL yanlışlık olduğunu saptamak için kaç tane vergi denetim elemanı gereklidir? Yanıt: Üç. Biri hatayı bulmak için, diğer ikisi hatayla ilgili mevzuatı tartışıp, raporlamak için.
- Vergiden kaçınmanın en kolay yolu; araba kullanma, sigara ve içki içme.
- Hükümetin son taktiği, önce içkideki vergileri artırıyor, sonra diğer bütün vergileri artırarak, insanları içki içmeye zorluyor.
- Mutlu bir evlilik yapmak günümüzde gittikçe zorlaşıyor. Çünkü sınırlı bir gelirle hem eş hem de hükümeti geçindirebilmek kolay değil.
- Vergileme koyun kırpmak gibidir. Koyun kırpıldıkça yeni yün vermeye devam edecektir. Fakat koyunun derisini sadece bir kez yüzebilirsiniz.
- Hükümetin iki yeni vergi arasında karar vermeye çalışması, bir kadının iki yeni elbise arasında karar vermeye çalışmasına benzer. Sonuçta genellikle her ikisini de almaya karar verir.
Vergiye destansı yaklaşım (Mehmet Gözükara’dan…)
Saç, sakal, kaş, kirpiklerden
Kıl vergisi alınmalı
Halka değen tepiklerden
Nal vergisi alınmalı
Kuru boş öten kavaldan
Tahta kapaklı bavuldan
Dolu boş heybe çuvaldan
Çul vergisi alınmalı
Her nevi tüm kimliklerden
Sade renkli gömleklerden
El yapımı çömleklerden
Kil vergisi alınmalı
Taviz olmaz şeref şandan
Asaletli asil kandan
Sesli kızgın konuşandan
Dil vergisi alınmalı
Hülyalara dalıyorsa
Farklı telden çalıyorsa
Radyo virüs yayıyorsa
Pil vergisi alınmalı
Nedir deme maliyeti
Herkes bilir yenmez eti
Besliyorsa çoban iti
Yal vergisi alınmalı
Haksız kazanç sağlayandan
İşi baştan bağlayandan
Yerli yersiz ağlayandan
Sel vergisi alınmalı
Kalem kâğıt alıp yazsa
Kaynak bitmez bunlar azsa
Doğan bebek konuşmazsa
Lal vergisi alınmalı
Soyu kesik ineklerden
Yağ çıkıyor sineklerden
Tabut denen bineklerden
Yol vergisi alınmalı
…
Yazımızı şöyle noktalayalım.
3 gün boyunca çekimini yaptığımız ve ünlü iş adamı merhum Sakıp Sabancı’nın rol aldığı “1 Dakika” adlı kamu spotunda söylediği gibi “Vergiden dönenin kaşığı kırılsın!”…