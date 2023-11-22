Verginin veciz anlatımları da var!..

DİSK’in “Gelirde Adalet, Vergide Adalet” temalı İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüşünü takip sonrası, eski bir vergici olarak vergiyi başka türlü anlatmak istedik. Açıkçası işin hukukunu, adaletini anlatmak yerine damar yapma yolunu denedik.

Dolayısıyla çok fazla sözün söylendiği vergi konusuna felsefik, esprili ve destansı yönleriyle yaklaşmak istedik.

Vergiye felsefik yaklaşım…

“Dünyada ölüm ve vergiler dışında, hiçbir şey kesin değildir.” Benjamin Franklın (1706-1790) ABD'li yayımcı, yazar, mucit, felsefeci, bilim adamı, siyasetçi ve diplomat

“Güzel vergileme diye bir şey yoktur.” Winston Churchıll (1874-1965) İngiliz devlet adamı, politikacı.

“İnsan vergisini, sevgilisine bir buket çiçek uzatıyor gibi ödeyebilmelidir.” Friedrich Novalis (1772-1801), Alman, şair, yazar ve filozof

“Vergileme sanatı, mümkün olduğunca fazla tüyü, mümkün olan en az bağırtıyla toplayabilmektir.” Jean Baptiste Colbert (1619-1683), Fransız siyaset adamı, iktisatçı.

“Dünyada anlaşılması en zor şey, gelir vergisidir.” Albert EINSTEIN (1879- 1955), Yahudi asıllı Alman teorik fizikçi ve bilim insanı. 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü sahibi.

“Düşüncelerden vergi alınmaz.” Martin Luther (1483-1546), Alman keşiş, teolog, üniversite profesörü

“Ahlakın olmadığı yerde kanun bir şey yapamaz” Napolyon BONAPART (1769- 1821), Fransız asker, devlet adamı, Fransa İmparatoru.

“Eğer bir yerde gelir vergisi varsa, dürüstler fazla, dürüst olmayanlar az öder”. Plato

“Zengin bekarlar, çok ağır vergilendirilmelidirler. Çünkü bazı erkeklerin diğerlerinden daha mutlu olması hiç adil değil”. Oscar Wilde

“Vergi geleceğimizin teminatıdır.” Türk Gelir İdaresi Başkanlığı

“Size vergiyi sevdiremeyiz ama onu kolaylaştırabiliriz.” Hollanda Gelir ve Gümrük İdaresi

Vergiye esprili yaklaşım…

- Ortalama insan ömrü artıyor. Bunun sebebi de insanların vergilerini ödeyebilmek için daha uzun yaşamak zorunda olmaları.

- Ceza bir şeyi yanlış yapmanın vergisidir. Vergi ise bir şeyi doğru yapmanın cezasıdır.

- Vergi incelemesi sırasında gider belgelerinde 1 TL yanlışlık olduğunu saptamak için kaç tane vergi denetim elemanı gereklidir? Yanıt: Üç. Biri hatayı bulmak için, diğer ikisi hatayla ilgili mevzuatı tartışıp, raporlamak için.

- Vergiden kaçınmanın en kolay yolu; araba kullanma, sigara ve içki içme.

- Hükümetin son taktiği, önce içkideki vergileri artırıyor, sonra diğer bütün vergileri artırarak, insanları içki içmeye zorluyor.

- Mutlu bir evlilik yapmak günümüzde gittikçe zorlaşıyor. Çünkü sınırlı bir gelirle hem eş hem de hükümeti geçindirebilmek kolay değil.

- Vergileme koyun kırpmak gibidir. Koyun kırpıldıkça yeni yün vermeye devam edecektir. Fakat koyunun derisini sadece bir kez yüzebilirsiniz.

- Hükümetin iki yeni vergi arasında karar vermeye çalışması, bir kadının iki yeni elbise arasında karar vermeye çalışmasına benzer. Sonuçta genellikle her ikisini de almaya karar verir.

Vergiye destansı yaklaşım (Mehmet Gözükara’dan…)

Saç, sakal, kaş, kirpiklerden

Kıl vergisi alınmalı

Halka değen tepiklerden

Nal vergisi alınmalı

Kuru boş öten kavaldan

Tahta kapaklı bavuldan

Dolu boş heybe çuvaldan

Çul vergisi alınmalı

Her nevi tüm kimliklerden

Sade renkli gömleklerden

El yapımı çömleklerden

Kil vergisi alınmalı



Taviz olmaz şeref şandan

Asaletli asil kandan

Sesli kızgın konuşandan

Dil vergisi alınmalı



Hülyalara dalıyorsa

Farklı telden çalıyorsa

Radyo virüs yayıyorsa

Pil vergisi alınmalı

Nedir deme maliyeti

Herkes bilir yenmez eti

Besliyorsa çoban iti

Yal vergisi alınmalı



Haksız kazanç sağlayandan

İşi baştan bağlayandan

Yerli yersiz ağlayandan

Sel vergisi alınmalı



Kalem kâğıt alıp yazsa

Kaynak bitmez bunlar azsa

Doğan bebek konuşmazsa

Lal vergisi alınmalı

Soyu kesik ineklerden

Yağ çıkıyor sineklerden

Tabut denen bineklerden

Yol vergisi alınmalı

…

Yazımızı şöyle noktalayalım.

3 gün boyunca çekimini yaptığımız ve ünlü iş adamı merhum Sakıp Sabancı’nın rol aldığı “1 Dakika” adlı kamu spotunda söylediği gibi “Vergiden dönenin kaşığı kırılsın!”…



