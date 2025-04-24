Walt Disney Türkiye’den Hatay’a umut veren buluşma

Doğal afetlerin en savunmasız mağdurları çocuklar… Deprem gibi yıkıcı felaketler, yalnızca fiziksel değil, derin psikolojik izler de bırakıyor. Korku, belirsizlik ve güven kaybı, çocukların dünyasında silinmesi zaman alan izler oluşturuyor. Tam da bu nedenle, onların ruh dünyasında iyileşmeyi destekleyecek sosyal etkinlikler büyük bir önem taşıyor.

Neşeyle izlenen bir film, hayal kurmaya teşvik eden bir atölye, el ele verilen danslar ve birlikte atılan kahkahalar; çocukların iç dünyasında yeniden umudun yeşermesi için yeterli olabiliyor. Ve aslında yalnızca bir eğlence değil, iyileşme sürecinin temel taşlarından birini oluşturuyor.

The Walt Disney Company (TWDC) Türkiye’nin Hatay’daki çocuklarla buluşması da bu iyileşme yolculuğuna atılmış çok değerli bir adım niteliğinde.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Hatay’ın Defne ilçesinde depremden etkilenen çocuklar için düzenlenen “Disney Çocuk Festivali”, sihirli bir dünyanın kapılarını çocuklar için bir kez daha araladı.

Hayatın yükünü bir kenara koymak

Çocuklara kahkaha, umut ve neşe sunarak psikolojik iyileşme sürecine katkı sağlayan festival, çocukların sosyal bağlarını güçlendirmelerine, hayal kurmalarına ve yaratıcı yönlerini ortaya koymalarına fırsat tanıyarak, aynı zamanda afet sonrası toplumsal dayanışmanın da en güzel örneklerinden biri oldu. Çocukların yüzlerindeki mutluluk, gözlerindeki heyecan ise, bunun en güzel kanıtıydı… Aslında festivalin anlamlı bir diğer tarafı da sadece çocukların değil, ailelerinin de aynı mutluluk ve heyecanı paylaşıyor olmasıydı.

Festivalde düzenlenen “Böcek Atölyesi”, National Geographic’in Disney+’taki “Gerçek Bir Böceğin Yaşamı” belgeselinden esinlenerek çocuklara doğayı eğlenceli bir şekilde tanıttı. Astronomi gözlemleri, resim atölyeleri, güneş saati yapımı, el işi etkinlikleri, uzay görevleri ve dans gösterileri de aktiviteler arasındaydı. NOW ekibiyle birlikte yapılan bez çanta boyama etkinliği çocukların hem yaratıcılıklarını sergilemelerine hem de kişisel bir hatıra ile eve dönmelerine imkân sağladı. Eğitici ve geliştirici atölyelerin yanı sıra hip hop dans ve şarkı söyleme performanslarıyla da çocukların keyifli anlar geçirmesi sağlandı. Gün boyunca dans ve müziğin iyileştirici etkisi çocukların gözlerine yansıdı.

“Ters Yüz 2” yıldızların altında izlendi

Disney Türkiye, Sinemasal Kültür Sanat Derneği’nin koordinasyonuyla düzenlediği Disney Çocuk Festivali’nde bir de açık hava sinema gösterimi gerçekleştirdi.

Sinemasal, sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları ve ailelerini sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştıran bir sosyal girişim. “Bir film izlersin, hayatın değişir; bir çocuk değişirse dünya değişir!” sloganıyla yola çıkan Sinemasal, sinemayı herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefl iyor. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye'nin dört bir yanında açık hava sinema gösterimleri, atölye çalışmaları ve kültürel etkinlikler düzenliyor. Hatay’da gerçekleşen açık hava sinema gösteriminde de, çocuklar “Ters Yüz 2” filmini dev bir ekrandan seyrettiler… Ve gerçekten bir masal gecesi yaşadılar.

The Walt Disney Company Türkiye Ülke Müdürü Cenk Soner ise, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, “Bu festival, 23 Nisan coşkusunu hep birlikte paylaşmamıza ve çocuklara umut olmamıza vesile oldu. Disney Türkiye olarak topluma fayda sağlama sorumluluğumuzun farkındayız. Bu farkındalıkla çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatmak amacıyla bir araya gelmek bizim için büyük bir anlam taşıyor” ifadelerini kullandı.

Disney VoluntEARS gönüllüleri çocukların yanındaydı

- Gönüllülük, Disney şirket kültürünün önemli bir parçası. Şirket, 42. yılına ulaşan Disney VoluntEARS programı aracılığıyla, dünya genelindeki tutkulu çalışanlarını yerel topluluklara zamanlarını ve yeteneklerini gönüllü olarak sunmaları için teşvik ediyor. Disney Türkiye’nin sosyal projelerinde gönüllü olarak yer alan Disney VoluntEARS ekibi de, Hatay’daydı ve tüm gün boyunca çocuklarla birlikte etkinliklere katıldı, oyunlar oynadı, onların eğlencesine ortak oldu.