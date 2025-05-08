Enerji ve turizmde dönüşüm hikayesi şimdi de Birgi’de yazılıyor

Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) projesi, hedefini “sürdürülebilir turizmin temel ilkelerini yaşatan, doğayla uyumlu, çevresel etkileri minimize eden örnek bir yeşil destinasyon modeli oluşturmak” olarak tanımladı. İlk uygulama noktası Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi olan projenin ikinci durağı, İzmir’in tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Birgi Köyü oldu.

Kurda, kuşa, aşa!” Bu söz, kendini doğadan ayrı görmeyen, doğanın bir parçası olarak düşünüp üreten insanların söylediği bin yıllara yayılan bir kültürü anlatıyor. Yani, kurdun, kuşun hakkını kendi hakkımızdan ayırmadan yaşamanın sırrını…

Bu söz, aslında sürdürülebilirliğin bütüncül olarak ele alınması gereken bir yaklaşım olduğunu da ortaya koyuyor.

‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonuyla hareket eden Enerjisa, başarının sadece rakamlarla değil, yaratılan toplumsal faydayla ölçüldüğü bir çağda yaşadığımız gerçeğini benimseyerek; çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri bir bütün olarak ele alıyor.

Doğaya saygılı, yereli destekleyen, enerjisini insan ve yaşam odaklı projelerden alan bir anlayışla; sadece bugünü değil, yarını da düşünen adımlar atıyor.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar’ın da ifade ettiği gibi, kurda, kuşa, aşa düşen hakkı gözeterek büyüyor, paylaştıkça çoğalan bir geleceğin izini sürüyor…

Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) projesi de bu bakış açısının bir sonucu.

Sorumluluk temelli bir seyahat anlayışı

Yeşil ve sürdürülebilir turizm, yalnızca doğal güzelliklerin korunmasını değil, aynı zamanda yerel toplulukların güçlendirilmesini ve çevreyle uyumlu bir yaşamın teşvik edilmesini amaçlayan, sorumluluk temelli bir seyahat anlayışını temsil ediyor. Bu yaklaşım; yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımını, enerji verimliliğini artırmayı, karbon ayak izini azaltmayı, suyun bilinçli kullanılmasını ve atıkların en aza indirilmesini odağına alıyor.

Bu vizyonla yola çıkan Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 2021 yılı Haziran ayında hayata geçirilen SENTRUM projesinin hedefi, sürdürülebilir turizmin temel ilkelerini yaşatan, doğayla uyumlu, çevresel etkileri minimize eden örnek bir yeşil destinasyon modeli oluşturmak.

SENTRUM’un ilk uygulama noktası olarak seçilen Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi, bu anlayış doğrultusunda baştan sona dönüştürüldü. Bölgede enerji verimliliği sağlandı, yenilenebilir enerji uygulamaları hayata geçirildi, atık yönetimi sistemleri kuruldu ve turizm yılın dört mevsimine yayıldı. Aynı zamanda teknoloji ile sanatın buluştuğu, kültürel mirasın korunduğu ve yerel halkın yaşam kalitesinin artırıldığı bir model ortaya çıktı.

SENTRUM, sürdürülebilir turizmde dönüşüm yaratan bu örnekten aldığı güçle ikinci adımını ise İzmir’in tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Birgi Köyü’nde attı. Enerjisa Enerji ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) öncülüğünde başlayan ve ardından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destekleriyle güçlenen SENTRUM Projesi’nin Uygulama Merkezi açılışı İzmir’in tarihi Birgi köyünde yapıldı.

Yerel kalkınma ve sürdürülebilir dönüşüm sentrum

Projesi ile İzmir’in tarihi Birgi köyünde yerel kalkınma desteklenirken, destinasyonun sürdürülebilir dönüşümünün sağlanması için yürütülen tüm çalışmaların merkez üssü köyde yeni açılan Uygulama Merkezi olacak. Burada koordine edilecek çalışmalar, enerji verimliliğinden kadınlar ve gençlerin güçlenmesine, kültürel mirasın korunmasından iklim değişikliği ile ilgili farkındalığın geliştirilmesine kadar pek çok alanda fark yaratarak, Birgi’nin dönüşümüne öncülük edecek. Projede; Sabancı Üniversitesi, HiltonSA Otelleri ve Sabancı Vakfı’nın destekçi; Ödemiş Kaymakamlığı ve Ödemiş Belediyesi ise yerel ortak olarak yer alıyor.

Enerjisa Enerji Ceo’su Murat Pınar: Enerji ve turizme odaklanırsak Türkiye’nin en büyük iki sorununu çözeriz

“Türkiye’nin son 20 yıl için enerji maliyeti 980 milyar dolar. Turizmden elde ettiği kazanç ise 850 milyar dolar. Enerji ve turizme odaklanırsak, Türkiye’nin en büyük iki sorununu çözeriz. Enerjisa Enerji olarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük ederken, ‘Daha İyi Bir Gelecek’ hedefiyle sürdürülebilirlik çalışmalarımızla tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz. SENTRUM Projemiz ile daha önce Ayvalık Küçükköy’de yazdığımız başarı hikayesini, İzmir’in tarihi Birgi köyünde de tekrarlayarak başarımızın tesadüf olmadığını gösterdik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Uygulama Merkezi’mizle de faaliyetlerimize hız verecek, çalışmalarımızı daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Birgi’yi turizmin dört mevsime yayıldığı, sürdürülebilir ‘yeşil destinasyon’ haline getirirken, aynı zamanda bu alanda tüm dünyaya ilham veren başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz.”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino: Sürdürülebilirliği ve toplum refahını merkeze koyan bir turizm yaklaşımını savunuyoruz

“UNDP olarak turizm alanında yeni bir yaklaşımı savunuyoruz; sürdürülebilirliği ve toplum refahını merkeze koyan bir yaklaşım. SENTRUM Projesi bu vizyonu somutlaştırıyor, yerel topluluklar için sürdürülebilir ve yaşanabilir destinasyonlar inşa etmeyi amaçlıyor. Bugün açılan yeni merkez, toplum eğitimleri, atölyeler, aile dostu ziyaretçi hizmetleri ve sürdürülebilirlik girişimlerine ev sahipliği yapacak. Birgi, sürdürülebilirlik ilkelerinin yerel turizmin gelişimine nasıl entegre edilebileceğini göstererek, tanınmış bir yeşil destinasyon olma yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyor.”

TGA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu: SENTRUM Projesi, sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzu sahaya taşıyan öncü bir model

“SENTRUM Projesi, sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzu sahaya taşıyan öncü bir modeldir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz SENTRUM Birgi Ofisi, bu vizyonun yereldeki uygulama merkezidir. Kadınlar, gençler, çocuklar ve yerel işletmeler için önemli bir buluşma noktası olan bu ofis, farkındalık, eğitim ve katılımcılıkla sürdürülebilir turizmi sahada güçlendirecektir. GSTC ile imzaladığımız ulusal program çerçevesinde, Türkiye sürdürülebilir turizmde küresel standartlara yön veren ülkeler arasında lider konumdadır. SENTRUM ise bu dönüşümün yerel ölçekteki en güçlü yansımalarından biri olacaktır.”