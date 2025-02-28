Yabancı öğrenciler için GSS

Yabancı öğrenciler için son yıllarda Türkiye’de üniversite eğitimi almak nitelikli bir alternatif haline geldi. Ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı tescil işlemleri yapılmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS), kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade etmektedir.

Genel Sağlık Sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmadan, ortaya çıkabilecek hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.

GSS kapsamında olanları ifade etmek gerekirse:

- Kanunen zorunlu veya isteğe bağlı olarak sigortalı olanlar,

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu veya bu kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler,

- Vatansız olarak tanımlanan kişiler,

- Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,

- Gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,

- İşsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,

- Ülkemizde kesintisiz bir yıldır ikamet etmekte olan yabancı ülke vatandaşlarından talepte bulunan kişiler,

- Talepte bulunan yabancı uyruklu öğrenciler,

- Stajyer avukatlar,

- Haklarında koruyucu tedbir kararı verilen kişiler,

- Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar,

- Yedek subay öğrencileri ve adayları,

- Askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları, GSS kapsamındadır.

Ek olarak yukarıda sayılanların dışında, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve Türkiye’de ikamet eden herkes, genel sağlık sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin GSS’den yararlanabilmeleri için öğrencilerin kayıtlarının devam etmesi şartıyla, herhangi bir eğitim öğretim yılının başlangıç tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunarak genel sağlık sigortalısı olmaları ve bir eğitim öğretim yılına ilişkin GSS primlerinin tamamını tescil tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri gerekmektedir.

Dolayısıyla yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim süresince GSS’den yararlanabilmeleri bakımından düzenleme yapılmıştır.

İşverene bağlı öğrencinin prim ödemesi gerekmiyor

Bu bağlamda, yabancı uyruklu öğrencilerin GSS’den yararlanabilmeleri için öğrencilerin kayıtlarının devam etmesi gerekmektedir.

Yabancı öğrencilerin GSS’den yararlanabilmeleri için, herhangi bir eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na talepte bulunmaları gerekmektedir.

Talep neticesinde bir eğitim öğretim yılına ilişkin GSS primlerinin tamamını tescil tarihinden itibaren bir ay içinde ödeyerek genel sağlık sigortalısı olabileceklerdir.

Eğer yabancı uyruklu öğrenci aynı zamanda bir işverene bağlı olarak çalışıyorsa GSS kapsamında olduğundan ayrıca bir tescil yapılmasına veya prim ödenmesine gerek olmayacaktır.