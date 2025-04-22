Yağışlar tehlike taşıyor

Yağmur veya eriyen kar suları, yollarda, tarım arazilerinde ve sanayi alanlarında biriken zararlı maddeleri toplayarak göllere, nehirlere ve diğer su kaynaklarına taşıyor. Bu maddeler arasında motor yağı, lastik ve fren tozu, tarımda kullanılan gübre ve pestisitler, inşaat atıkları ve sanayi artıklarına kadar birçok kirletici bulunuyor.

Su bugün küresel ekonomik faaliyetlerin yüzde 60’ını destekliyor. 2030’a kadar yüzde 40’lık bir tatlı su açığı öngörülüyor. Su yollarındaki kirlilik, dünya genelinde giderek büyüyen bir kriz haline geliyor. Okyanuslardaki kirliliğin yaklaşık yüzde 80’i karasal kaynaklardan geliyor. Bu kaynakların başında ise sıkça göz ardı edilen bir tehdit var: yüzey akışı kirliliği.

Yağmur veya eriyen kar suları, yollarda, tarım arazilerinde ve sanayi alanlarında biriken zararlı maddeleri toplayarak göllere, nehirlere ve diğer su kaynaklarına taşıyor. Bu maddeler arasında motor yağı, lastik ve fren tozu, tarımda kullanılan gübre ve pestisitler, inşaat atıkları ve sanayi artıklarına kadar birçok kirletici bulunuyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlarla birlikte gelen fırtına suları, büyük miktarlarda bu kirleticiyi doğrudan su yollarına sürüklüyor. Bu kirlilik yalnızca doğal yaşamı değil, insan sağlığını da tehdit ediyor. Aşırı besin yüküyle birlikte su yüzeyinde oluşan alg patlamaları, oksijen seviyesini düşürerek canlı yaşamını tehdit ediyor. Toprak erozyonu suyu bulandırırken, tortular balıkların yumurtlama alanlarını yok edebiliyor.

Su kirliliğiyle mücadele

World Economic Forum’un “Water Futures Community” oluşumu, su kirliliğiyle mücadelenin sürdürülebilir kalkınma hedefl erine ulaşmak ve dayanıklı topluluklar inşa etmek açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan bir inisiyatifi hayata geçirdi. UpLink; World Economic Forum’un Deloitte ve Salesforce işbirliğiyle hayata geçirdiği bir girişim. UpLink, net sıfır karbon, doğa pozitif ve adil bir gelecek için hayati önem taşıyan pazarlar ve ekonomilerde, bu amaç doğrultusunda hareket eden erken aşama girişimcilerin işlerini ölçeklendirmelerini sağlayan ekosistemler oluşturmayı hedefl iyor. Uplink aynı zamanda yüzey akışı kirliliği için yenilikçi çözümler sunan girişimcileri destekliyor. Bu girişimler gerçekten ilham verici ve bakın neler yapıyorlar:

- Fluidion: IoT destekli su analiz cihazları ile sahada hızlı ölçüm yaparak, laboratuvara ihtiyaç duymadan su kalitesini sürekli izlemeyi mümkün kılıyor.

- Unibaio: Pestisit ve gübre kullanımını azaltmak için doğadan türetilmiş mikro parçacıklar geliştirerek tarımsal kimyasalların zararlı etkisini en aza indiriyor.

- Membrion: Endüstriyel atık suları yerinde arıtan elektro-seramik membranlar sayesinde suyun yüzde 98’ini geri kazanarak hem çevreyi koruyor hem de yılda yarım milyon dolar tasarruf sağlıyor.

5 temel adım

Peki yüzey akışı kirliliğini önlemek için atılması gereken adımlar neler? Uzmanlar bu konuda beş temel konuya dikkat çekiyor:

- Sorumlu arazi yönetimi: Erozyonun önlenmesi, bitki örtüsü kullanımı, kıyı şeritlerinin korunması.

- Kimyasal kullanımının azaltılması: Tarımda daha verimli ve az zararlı ürünlere yönelmek.

- Şehir planlamasında yeşil altyapı: Geçirgen yüzeyler, yağmur bahçeleri ve yeşil çatılarla yağmur suyunun yer altına süzülmesini sağlamak.

- Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi: Sanayi atıklarının azaltılması, geri dönüşüm sistemlerinin yaygınlaştırılması.

- Islah edilmiş sulak alanlar: Doğal filtre görevi gören sulak alanlar, kirliliğin azaltılmasında kilit rol oynuyor.