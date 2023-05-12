Yaşlı su kullanıyoruz, Trakya’da acil proje üretmeye ihtiyaç var

Tekirdağ, 1970’li yıllara kadar Türkiye’nin tarım kentleri arasında sayılıyordu. 1971’de ilk organize sanayi bölgesi için adım atılmasının ardından sanayisi de hızlı büyüme gösterdi. Bugün tarımdaki gücünün yanında sanayi istihdamında 6’ıncı (yüzde 4,38 paya sahip), işletme başına çalışan sayısı bakımından ise Kocaeli’den sonra ikinci sırada (Kocaeli 66, Tekirdağ 65 çalışan rakamına sahip). Yani büyük işletmelerin faaliyet yürüttüğü bir sanayi kentimiz Tekirdağ. 11 ilçesi içinde yüzde 25,6 oranında pay ile ikinci en büyük sanayi işçisinin bulunduğu Çerkezköy, Adana OSB’den sonra Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip bulunuyor. Toplam 4 OSB’sinin varlığı ile Türkiye’nin en büyük sanayi ilçelerinden biri hüviyetinde. Tek başına bu yönleri ile dahi toplam 7 bin üyeli Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri ayrıca önem taşıyordu. Son seçimlerde 43 meclis üyesinin 37’sinin desteğini alan sanayi ve hizmet sektörlerindeki mevcudiyeti ile bölgenin önemli iş insanlarından Ahmet Çetin, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

Toplam 11 bin istihdam yaratan Çetin Group’un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ile EKONOMİ gazetesi olarak bir araya geldik. Yaptığımız görüşmede Başkan Çetin’in iş yaşamını da içine alacak şekilde, tarımın ve sivil yaşamın en öncelikli sorunu olan su konusunu, gündeminin baş sırasına aldığını gördük.

■ MARMARA DEPREMİNE HAZIRLIKTA TRAKYA GÖREV ALABİLİR

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ile yaptığımız görüşmeden yansıyanlar şöyle özetlenebilir:

▶ Ülkemizde olduğu gibi dünyada da iklim krizine bağlı olarak kuraklık yaşanıyor. Susuzluk giderek artıyor. Soruna ilişkin tüm dünya, sorunu en ciddi yaşayan Akdeniz ülkeleri yarış halinde çözümler arıyor. Bu konuda ya şimdi çözüm adımları atacağız ve ileriye dönük olumlu sonuçlarını alacağız ya da ileride çok pişman olacağız.

▶ Yaşlı su kullanıyoruz. Bu ne demek? Yağışlar yoluyla yeraltına taze su akmıyor. Veya daha az birikiyor. Eskiler bilir, 20-30 metrelerden çıkan su, şimdilerde 500 metrelerden çıkıyor. Her yıl suyu 25 metre daha derinden buluyoruz. Çıkardığımız su ise belki milyonlarca yıl öncesinden, muhteviyatı ile çok yaşlı, sağlıklı muhteviyattan uzaklaşmış.

▶ Ayrıca hesaplarmalara göre böyle giderse, 8 yıl sonra yeraltında tuzlu suya denk geleceğiz. Bu durum bizi başka sorunlarla karşı karşıya bırakacak. Gelecek 30 yılda 700 milyon insan susuzluktan ötürü yaşadığı yeri değiştirecek. Biz, şimdiden çözüm için adım atarsak, o yıllara geldiğimizde görevimizi yapmış olacağız, doğru mirasa imza atacağız.

▶ Ben, yaşadıklarımızın tüm Trakya’nın sorunu olduğunu, çözümünün de bölgemizi oluşturan tüm kentlerin ortak hareketiyle olacağını düşünüyorum. Tunca ve Meriç nehirleri, denize boşa akıyor. Bu nehirlerimizin bu boşa akan suyunu toplayacak göl ve göletler oluşturmalıyız. Bunun için de tüm otoriteler ve akademisyenler başta olmak üzere birlikte projeler geliştirmeliyiz.

▶ Ülkemizin idareye, idare edilmeye değil, yöneticiye ve yönetilmeye ihtiyacı var. Makro planlar üzerinde durmalıyız. Geniş açıdan bakmalıyız, su sorununu çok ciddiye almalı, insanlarımız kadar, tarlalarımızın, hayvanlarımızın, tesislerimizin ana ihtiyacı olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Çözüm üretmezsek, yarın öbür gün, komşu ülkeler su konusunda öne geçerler ve biz ise Trakya’nın çölleşmesini seyrederiz.

▶Kahramanmaraş depremlerini yaşayanların acılarını paylaşıyorum. Oda ve grup olarak desteklerimizi yapmaya gayret ettik. Şimdi İstanbul, geniş anlamıyla Marmara depremini konuşuyoruz. Bu yöndeki hazırlıklar için tüm altyapımız ve yakınlığımızla göreve hazırız. Sanayinin, sosyal hayatın bölgemize gelmesi İstanbul’u da rahatlatır. Yanı sıra tarım bölgesiyiz ve İstanbul’un gıda tedarikçisiyiz. Bu göreve daha fazla talibiz.