“Yatırım göçü; ülkelerin ekonomik kalkınması için önemli bir kaldıraç”

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “Hem vize serbestliği hem de yatırım göçü; ülkelerin ekonomik ilerlemeleri için önemli bir kaldıraç. Pasaportların oluşturduğu güç alanı da bu kaldıracın ana noktası. Yatırım göçü, tüm paydaşlar için gerçek bir kazankazan, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm” yorumunu yapıyor.

Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık konularında hizmet veren Henley & Partners, 1990’larda oturum ve vatandaşlık planlaması kavramını literatüre kazandırmış. Şirket, dünya genelinde 45’ten fazla ofisiyle binlerce birey ve aileye danışmanlık yapmanın yanı sıra birçok devletlerin değer üretmesine de katkı sunuyor. Henley & Partners’ın temel hedefi ülkelere doğrudan kaliteli ve sürdürülebilir yabancı kaynak sağlamak. Ayrıca bu kaynakla hem o ülkenin fayda elde etmesini hem de yabancı yatırımcıya ülkenin vatandaşlık ve oturum imkanlarından yararlanmasını sağlamak. Şirketi sektördeki diğer şirketlerden ayıran en temel fark devlere de danışmanlık yapması. Bugüne kadar 15’ten fazla ülkeye danışmanlık yapan şirket, aktif olarak da 70 ülkeyle görüşüyor. Sektörün sadece talep tarafında kalmayarak, ayın zamanda arz tarafını da temsil ederek, vatandaşlık ve oturum programları tasarlıyor. Bu programlar ülkenin ihtiyaç duyduğu yatırım miktarı ve yatırım yöntemine göre tasarlanıyor. 2015’te Türkiye ofisini kuran Henley & Partners, dünya genelinde varlıklı ailelerin Türkiye’ye yatırım yapmalarını sağlıyor. Şirketin Türkiye ofisi, yakın zaman kadar İngiltere’ye bağlı çalışıyordu. Ancak başarılı hizmet ve operasyonlarıyla farklılaşan Türkiye ofisi, yakın zamanda bölge ofisi oldu. Şu anda Azerbaycan da Türkiye ofisine bağlı. Bu sayının kısa zamanda artması bekleniyor. Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “Türkiye vatandaşlığına talep gösterenler arasında Japon, Çin, İsviçre ve Güney Afrika gibi ülkeler yer alıyor” diyor. Demirel, “Hem vize serbestliği hem de yatırım göçü; ülkelerin ekonomik ilerlemeleri için önemli bir kaldıraç. Pasaportların oluşturduğu güç alanı da bu kaldıracın ana noktası. Yatırım göçü, ister yatırımcı ister ulus devlet ve o devletin vatandaşları olsun; tüm paydaşlar için gerçek bir kazan-kazan, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözümdür” yorumunu yapıyor.

Ekonomik aktivite küresel anlamda her geçen gün zorlaşıyor

“Vatandaşlık satıyorum, pasaport satıyorum gibi kelimeler, bize uygun değil. Bizim hedefl ediğimiz, ülkelere kaliteli, sürdürülebilir doğrudan yabancı kaynak sağlamak. Ekonomik aktivite küresel anlamda her geçen gün zorlaşıyor. Ağırlık noktaları da farklılaşıyor. Yeni pazarlar ve ekonomik açılımlar hedefinde olan Türk iş insanları 2024 boyunca dış piyasalara daha da çok odaklanmış olacak. Buna ek olarak, 2023 yılında yaşanan vize krizlerinin küresel anlamda hala sürdüğünü gözlemliyoruz. Bu sorun, ister istemez ekonomik faaliyetleri de kısıtlıyor. Bu anlamda vizesiz seyahat imkanlarına erişebilmek için en önemli alternatif vatandaşlık ve oturum programları olarak öne çıkıyor.”

Türkiye’nin vizesiz girebildiği ülke sayısı bu yıl 118’e ulaştı

“Ocak ayında yayınlanan ve pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildikleri ülke sayılarına göre sıralanan Henley Pasaport Endeksi’ne göre geçen yıl 111 olan Türkiye’nin vizesiz girebildiği ülke sayısı bu yıl 118’e ulaştı. Son 5 yıldır ‘Dünyanın en güçlü pasaportları’ olarak öne çıkan Japonya ve Singapur’a; bu yıl Avrupa Birliği’ne üye dört ülke eklendi. Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’dan oluşan bu ülkelerle birlikte; 6 ülkenin pasaportuna sahip olanlar, dünya çapında 227 destinasyonun 194’üne vizesiz seyahat eder hale geldi. Güney Kore, 193 destinasyona vizesiz seyahatle, Finlandiya ve İsveç’e 2’nci sırada katılırken, AB ülkelerinden Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda, 192’şer destinasyona vizesiz erişimle 3’üncü sırayı paylaşıyor.”

Yatırım yoluyla vatandaşlık ile uluslararası gayrimenkul yatırımı birbirinden farklı

“Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık ile uluslararası gayrimenkul yatırımı birbirinden farklı şeyler. Yatırım çeşitlendirmek için dünyanın her yerinden gayrimenkul almak mümkün. Ancak her ülke bu yatırımla vatandaşlık ya da oturum imkanı sunmuyor. Türkiye’den vatandaşlık alanlar arasında gönüllü bağışçılar da olabiliyor. Bunun bir örneği olarak Henley & Partners’dan danışmanlık alan bir Avusturyalı dünyaya ve topluma katkı sağlama bakış açısıyla yüksek tutarlı bir bağış yaptı. Bu bağışın kanser araştırmalarında kullanılmasını istedi.”

BRICS satın alma gücünde G7’yi geride bırakıyor

Henley & Partners ve küresel varlık istihbarat şirketi New World Wealth tarafından hazırlanan BRICS Varlık Raporu’na göre, dünyanın önde gelen gelişmekte olan ekonomilerinin oluşturduğu grupta, 1 milyon doların üzerinde yatırım yapılabilir varlığa sahip 1,6 milyon kişi ve 549 milyarder bulunuyor. BRICS bloğu artık dünya nüfusunun yüzde 45’inden fazlasını temsil ederken, satın alma gücü paritesine göre küresel GSYH'nin G7 ülkelerinden daha büyük bir payını oluşturuyor. G7 ülkeleri yüzde 30, BRICS bloğu ise yüzde 36 paya sahip. BRICS’in artık küresel ekonomide oldukça etkili bir oyuncu olduğunu söyleyen Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “Enerji kaynakları nedeniyle tarihsel olarak çok önemli olan bölge, artık daha çeşitlendirilmiş bir ekonomik rol üstleniyor. Diğer taraftan MENA’nın BRICS’e artan katılımı, dünya çapındaki yatırımcılar için, hızla büyüyen tüketici pazarlarına erişim, stratejik coğrafi konumlanma ve benzersiz kültürel ve iş ortamları sunarak bölgenin ötesinde bir olanaklar alanı açıyor” diyor.

Türk pasaportuyla girilebilen ülke sayısı 118’e ulaştı

Pasaport sahiplerinin vizesiz gidebildikleri ülke sayılarına göre sıralanan Henley Pasaport Endeksi’ne göre geçen yıl 111 olan Türkiye’nin vizesiz girebildiği ülke sayısı bu yıl 118’e ulaştı.

AB pasaportunun gücü artıyor

Son 5 yıldır “Dünyanın en güçlü pasaportları” olarak öne çıkan Japonya ve Singapur’a; bu yıl Avrupa Birliği’ne üye (AB) dört ülke eklendi. Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’dan oluşan bu ülkelerle birlikte; 6 ülkenin pasaportuna sahip olanlar, dünya çapında 227 destinasyonun 194’üne vizesiz seyahat eder hale geldi. Güney Kore, 193 destinasyona vizesiz seyahatle, Finlandiya ve İsveç’e 2’nci sırada katılırken, AB ülkelerinden Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda, 192’şer destinasyona vizesiz erişimle 3’üncü sırayı paylaşıyor.

En fazla yükseliş BAE’de

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Henley Pasaport Endeksi’nde son 10 yılda en fazla yükseliş gösteren ülke olmayı sürdürüyor. Vatandaşlarına 2014’ten bu yana vizesiz gidilebilecek 106 yeni destinasyon ekleyen BAE, sıralamada 44 basamak birden atlayarak 55’inci sıradan 11’inci sıraya çıktı. Ukrayna ve Çin ise son 10 yılda sıralamalarını en çok geliştiren ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl iki sıra birden atlayan Ukrayna ve Çin, son 10 yılda toplamda net 21 sıra yükselmiş durumda… Ukrayna şu anda 148 vizesiz destinasyonla 32’nci sırada yer alırken, Çin vize almadan 85 destinasyona erişimle 62’nci sırada yer alıyor.