Yeni bir dünya kurulur altın yerini alır

Geride bıraktığımız günlerde sıradan yatırımcıları çok ilgilendirmese de aslında çok kritik olduğunu düşündüğüm iki gelişme yaşandı. Önce ABD , bir mahkeme kararı olmadan, Rusya’nın , ufak bir rakam da olsa, rezervlerine el koyduğunu açıkladı. Ardından Rusya (bu kez mahkeme kararı ile) Alman Linde şirketinin yükümlülüklerini yerine getir(e)memesi nedeni ile garantör Deutsche Bank ve Commerzbank'ın Rusya'daki varlıklarına, hesaplarına, mülklerine ve hisselerine el konulmasına karar verdi. Makalenin sonunda bu konuya yeniden değineceğim. İlk grafikte beyaz renkle altın fiyatını ve sarı renkte (ters) reel faiz seviyesini görüyorsunuz. Dikkat ederseniz son döneme kadar ikisi arasında net bir ilişki var. Reel faizler düşerken altın yükseliyor ve reel faiz artarken altın düşüyor. Son derece anlaşılır bir ilişki.

Peki son dönemde yaşanan ayrışmayı nasıl açıklıyoruz? Bunun iki açıklaması olabilir. İlki altın alıcılarının hata yaptığı ve bir süre sonra ilişkinin eski haline döneceği yani altın fiyatının geri geleceği. İkincisi ile ABD ile sorun yaşayan veya yaşaması muhtemel ülkeler, ki son 18 ayın hepsinde rezervdeki altın pozisyonunu artıran Çin bunlardan bir tanesi, ABD tahvili vb menkuller yerine altın satın alıyor. Ve almaya da devam edecek. Buna artan jeopolitik riskleri de ekleyebiliriz. Bu alternatif ilkine oranla daha mantıklı görünüyor. Bu durumu devletler artık ABD tahvillerinde bile veya özellikle ABD tahvillerinde karşı taraf riski görüyor olarak özetleyebiliriz. Bu klasik anlamda bir batma riski olmasa da paranızı geri alamama riski. Şimdi bireysel yatırımcılar ve fonların dünyasına gidelim.

İkinci grafik yine reel faizi (ters, sarı) ve altın borsa yatırım fonunun tuttuğu altın miktarını gösteriyor. Fiyatın aksine fonun tuttuğu altın miktarı hala reel faize duyarlı. Neden? Çünkü bireysel yatırımcılar veya fonlar Çin veya Rusya gibi bir karşı taraf riski görmüyor ve reel faiz artınca altından çıkarak alternatif yatırım araçlarına geçiş yapıyor. Fed’e güvendiği için enflasyonun yükselerek reel faizi düşüreceğine inanmıyor. Makalenin başına dönersek; (bazı) devletler merkeziyetsiz bir varlık olan altını ön plana çıkarırken bireysel yatırımcılar henüz olan bitenden çok rahatsız değil. Ancak yukarıda bahsettiğim ilişki hızlı bir şekilde normalleşmezse altın yatırımında yeni bir dönem başlıyor demektir. Bu dönemde sadece altın değil daha merkeziyetsiz ve bir de dijital olması nedeni ile Bitcoin çok daha öne çıkacaktır.