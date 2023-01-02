Her yeni yıl, yeni bir başlangıçtır aslında. Temennilerle dolu bir yazı hazırlamayı düşündüm. Ancak dilekler o kadar fazla ki, sonuçta kendiniz, aileniz, dostlarınız, işiniz, ülkemiz ve dünyamız için dilekleri aşağıda sıraladım:

Kendiniz için:

Sağlık, mutluluk, huzur, umut, neşe, sağlıklı beslenme, daha az stres, daha etkin zaman kullanımı, daha sportif bir yaşam, hobilere zaman ayırma, kişisel gelişim, farkındalık, değişik konularda kitap okuma, müzik ve sanata zaman ayırma, müze ve sergi ziyaretleri, daha fazla yurt içi ve yurt dışı turistik geziler…

Aileniz için:

Aile içi bağların güçlenmesi, büyüklere uzun ve sağlıklı yaşam, hasta olanlara acil şifalar, bayram ve özel günlerde daha fazla birlikte olma, aile yemekleri, birlikte zaman geçirme, çocuklara iyi birer gelecek, küslerle barışma, dayanışma, sohbet, muhabbet, bol ziyaret, bol anı biriktirme ve bolca yaşanacak neşeli günler…

Dostlarınız için:

Muhabbetli ziyaretler, birlikte geziler, yeni bir çevre, uzun ve anlamlı sohbetler, birlikte yemekler, birlikte konserlere gitmeler ve etkinlikler, borcu olanların borçlarından kurtulması, iş kuranların başarılı olması, bol fotoğraflar, birlikte maçlar, sporlar, yürüyüşler, piknikler…

İşiniz için:

Bol kazançlar, iyi bir kariyer, güzel projeler, verimli toplantılar, yeni bağlantılar, ihracat, globalleşme, işleri büyütme, sağlıklı iş ilişkileri, bol eğitimler, bol seminerler, okula devam edenlerin mezuniyetleri, keyifli ve anlamlı dernek çalışmaları…

Ülkemiz için:

Barış, demokrasi, huzur, anlayış, tolerans, hoşgörü, kalkınma, kişi başı gelirin artması, ihracatın artması, turizmde artış, işsizliğin azalması, gençlere gelecek umudu, yaşlılara güvence, işsizlere iş, işi olanlara güvence, girişimcilere cesaret, dünyanın gelişmiş ülkelerinden biri olmak, ülkemizde eğitim ve öğretim kalitesinin artması…

Dünyamız için:

Daha yaşanabilir bir çevre, iklim ve enerji krizinin hızla azalması, savaşların bitmesi, açlığın yok olması, dinler ve ırklar arasında ayırımcılığın son bulması…

İyi Seneler…