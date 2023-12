Yenilikçi iş modelleri hep Türkiye’den çıkıyor

Hafele Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Eda Başar Uytun, “Türkiye’de dünyadaki diğer merkezler ile kıyaslandığında çok daha yenilikçi ve hızlıyız. Hızlı karar verebiliyoruz ve yeniliğe hızlı adapte oluyoruz. Häfele’nin hayatında yenilikçi iş modelleri hep Türkiye’den çıktı” diyor.

Almanya merkezli şirketler grubu Häfele bu yıl 100. yaşını kutluyor. Häfele, Türkiye’de 1998 yılında bağlantı ofisi olarak kurulup, 2005 yılından itibaren Türkiye’de bölgesel bir merkez konumuna geldi. İstanbul Dudullu’da bulunan merkez showroom ve ana depolarını içeren tesislerinde 180 çalışan ve 40 Häfele Concept Tasarım Merkezi ile 18 yıldır hizmet veriyor.

Hafele Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Eda Başar Uytun ile sürdürülebilirlik ve değişen iş modellerini konuştuk.

Dünyada olmayan bir model geliştirdik

“Mutfak beyaz eşya ve ankastre çözümleri, kapı donanımları, banyo vitrifiye ve aksesuarları, giyinme alanı aksesuarları gibi her türlü mobilya donanım ve aksesuarları alanında, 150 binin üzerinde ürün çeşidiyle asırlık bir dünya lideriyiz. Dünya genelinde bir yandan mobilyacılarla birlikte çalışırken, diğer taraftan yatırımcılar ve tasarımcılarla da bir iş ortaklığımız, paydaşlığımız var. Häfele olarak yaşam alanlarının işlevsel, estetik ve konforlu olmasının standartlarını belirliyor, her bütçeye uygun çözümleri ile konut içinde yaşamı kolaylaştırıyoruz. Bunun yanı sıra konut projelerine özel 6 yıl önce ‘Häfele Concept’ adında bir iş fikri geliştirdik. Mutfak, banyo, giyinme alanı gibi yaşam alanlarındaki kullanıcı deneyimine değer eklemeyi hedef alan bir model bu. Bu proje kapsamında 150 binin üzerinde ürün çeşidimiz içerisinden konut projelerinde en doğru şekilde seçim yapmak için 5 ana yapı taşı belirledik: konforlu, estetik, benzersiz, bütçe uyumlu ve sürdürülebilir olması… Bu fikir bizi çok heyecanlandı. Çünkü dünyada olmayan bir modeldi bu. Häfele Concept’te biz evdeki tüm yaşam alanlarının ilk iş olarak konforlu ve işlevsel olmasının tanımlarını yaptık ve “her köşesi hayata hizmet eden evler” konseptini geliştirdik. Bir konutun içinde olan her şeyin baştan sona şartnamesini yazıyoruz. Şu an markalı müteahhitlerin neredeyse hepsi Häfele Concept fikrini projelerinde uyguluyor.”

25 milyon Euro Ar-Ge yatırımı

“Hafele olarak dünyadaki iç mimari ve dekorasyon konusundaki yenilikleri ilk kez Türkiye’ye getiren olma iddiamızı sürdürüyoruz. Yeni koleksiyonlarımızdaki her çözüm bir mühendislik harikası diyebiliriz. 6 fabrikamız ve dünya çapında bin 500’ün üzerinde tedarikçi ağımız ile toplam 25 milyon Euro Ar-Ge yatırımı yapıyoruz. Häfele sektörde yüksek kalite standardı ve mühendisliği ile anılıyor. Teknolojiye sürekli yatırım yapmamız, yenilikçi ürünler geliştirmemiz, Ar-Ge yatırımlarına verdiğimiz önem ve tüm dünyadaki yenilikleri anında iş ortaklarımızın hizmetine sunma gayretimiz bizi diri tutuyor.”

Dünya örnek aldı

“Türkiye’de dünyadaki diğer merkezler ile kıyaslandığında çok daha yenilikçi ve hızlıyız. Hızlı karar verebiliyoruz ve yeniliğe hızlı adapte oluyoruz. Häfele’nin hayatında yenilikçi iş modelleri hep Türkiye’den çıktı. Örneğin sektörümüzdeki üretici iş ortaklığı sistemini ilk biz başlattık. Bu aslında perakendeye, yani son tüketiciye ve küçük üreticiye ulaşmanın yoluydu. Häfele Concept Tasarım Merkezleri adı altında, banyo-mutfak üreticileri ile anlaştık, sadece Häfele çözümleri kullanmaları karşılığında biz de onlara tasarım ve pazarlama desteği veriyoruz. Farklılaşmalarını sağlıyoruz. Bu sayede hem sektöre katkı sağlıyoruz hem de kalitemizi yansıtacak bir zincir oluşuyor. Tasarım Merkezleri Häfele dünyasında izlenen bir iş modeli oldu. Bu başarının devamı olarak da daha önce bahsettiğim gibi Häfele Concept iş modelini konut projeleriyle birlikte çalışmaya başladık ve bu örnek de dünyaya çoklanmak üzere planlamaya alındı.

En çok etkilediğimiz sektör konut sektörü

“En çok etkilediğimiz sektör konut sektörü diyebiliriz. Bugün hemen hemen tüm markalı müteahhitlerin projelerinde yer alıyoruz. Pazarın mevcut standartlarına baktığımızda; teknik olarak bakarsak konut fiyatının içinde yüzde 1 gibi bir yere sığıyoruz. Her gün kullanılan ve hayatı kolaylaştıran ürünlerimizle fark yaratıyoruz. Evde de ofiste de konfor, estetik ve işlevsellik çok ön plana çıktı. Tüketici, hayatına direkt olarak dokunan ürünleri arıyor. Özellikle kadının en çok önem verdiği konular arasında renk uyumu, kullanışlılık ve şıklık yer alırken bu durum erkeklerde dokunmatik ve kumandalı teknolojiler, gardırop içi aydınlatmalar, çorap ve kravat düzenleyici aksesuarlar olarak değişiyor. Öte yandan teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı ev konsepti de hayatımıza iyice entegre oldu.

Kendinden büyük bir şeye katkı sağlamak

“Sürdürülebilirlik, yani; hammadde kullanımından, üretime tüm süreçlerde çevresel ve toplumsal etkileri şeff af bir şekilde ortaya koymak. Çevreyi koruyan üretim modellerine sahip olmak, istihdamda kadınerkek dengesini sağlamak, yerel üretimi ve istihdamı desteklemek, toplumsal fayda yaratan iş birlikleri gerçekleştirmek pazarlama ve iletişim stratejilerinin temel öncelikleri olarak yükselen önemli bir değer… Elbette şirket vizyonumuzun bir parçası olan bu değer en önemli gündem maddelerimiz arasında. Bu kapsamda çevreyi koruma projeleri geliştiriyoruz... Çalışanlarımızın evlerinden başlayarak, çeşitli okullara projeler geliştirerek bunu şirket dışında yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Biliyoruz ki çevreye katkı çalışanlarımızın ‘kendinden büyük bir şeye katkı sağlamak’ ihtiyacını karşılıyor, onlara mutluluk veriyor. Bu konudaki çabalarımızı ve etkinliğimizi artıracağız. Tabi Hafele Concept’in en önemli özelliklerinden biri de sürdürülebilir bir iş modeli olması. İşlevsellik ve konforun yanı sıra çevreye duyarlı, tadilat ve dönüşüm gerektirmeyen çözümlerle uzun ömürlü bir ev kullanımı çevreye ve son kullanıcıya sunduğumuz önemli ayrıcalıklarından bazıları.”

Geleceğin tasarımla farklılaşacağına inanıyoruz

“Mutfaklar pandemiden sonra en çok değişim gösteren alanların başında geliyor. Mutfak sadece yemek pişirilen ya da yemek yenen alan olmaktan ziyade gün içerisinde zaman geçirilen, keyif yapılan alanlar oldu. Yeni tercihlerle birlikte eskiden lüks diye adlandırılan çözümler artık standartlaşmaya başladı. Biz de Häfele olarak, tüketicilerin yaşamsal ihtiyaçlarından yola çıkarak ürün geliştiriyoruz. Geleceğin tasarımla farklılaştığına inanıyoruz. Bu nedenle birlikte çalıştığımız üreticilere ilham vermek üzere, dünyadaki tüm trendleri izleyerek her sene yeni iç mekan koleksiyonumuzu oluşturuyoruz. Unicera gibi fuarlarda lansmanını yapıyoruz.”