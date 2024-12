2025 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı: Türkiye'nin Oscar hayali yine hayal oldu

Oscar Ödülleri'ni belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Belgesel de dahil 10 dalda kısa listesini açıkladı. Bu kategoriler arasında ayrıca En İyi Özgün Şarkı, Özgün Müzik, Makyaj ve Saç Tasarımı, Görsel Efektler, Ses ve daha fazlası yer alıyor. Oylama, geçen hafta kategorilere özel ilgili dalların katılımıyla gerçekleştirildi.

Oscar adaylıkları için oylamalar 8-12 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve nihai adaylar 17 Ocak’ta duyurulacak. Ödül töreni ise 2 Mart 2025 tarihinde, Conan O’Brien’ın sunumuyla ABD Doğu Saati’ne göre saat 19:00’da gerçekleşecek.

Zeki Demirkubuz’un filmi listeye girmeyi başaramadı

Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini üstlendiği ‘Hayat’ filmi, bu yılki Oscar’larda Türkiye’yi temsilen ‘En İyi Uluslararası Film’ kategorisinde aday gösterilmişti. Ancak Akademi’nin açıkladığı kısa listeye girmeyi başaramadı. ‘Hayat’, başrollerinde Cem Davran, Melis Birkan ve Umut Kurt’un yer aldığı etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti.

Film, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran’ın evden kaçışı ve nişanlısı Rıza’nın onu arayış hikayesini konu alıyor. 1 Aralık 2023’te vizyona giren yapım, izleyicilerden olumlu eleştiriler almış olsa da Akademi’nin kısa listesinde kendine yer bulamadı.

İşte açıklanan kısa listeler:

BELGESEL UZUN METRAJ FİLM

The Bibi Files

Black Box Diaries

Dahomey

Daughters

Eno

Frida

Hollywoodgate

No Other Land

Porcelain War

Queendom

The Remarkable Life of Ibelin

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Union

Will & Harper



KISA BELGESEL FİLM

Chasing Roo

Death by Numbers

Eternal Father

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

Keeper

Makayla’s Voice: A Letter to the World

Once Upon a Time in Ukraine

The Only Girl in the Orchestra

Planetwalker

The Quilters

Seat 31: Zooey Zephyr

A Swim Lesson

Until He’s Back



ULUSLARARASI FİLM

Brezilya, I’m Still Here

Kanada, Universal Language

Çekya, Waves

Danimarka, The Girl with the Needle

Fransa, Emilia Pérez

Almanya, The Seed of the Sacred Fig

İzlanda, Touch

İrlanda, Kneecap

İtalya, Vermiglio

Litvanya, Flow

Norveç, Armand

Filistin, From Ground Zero

Senegal, Dahomey

Tayland, How to Make Millions before Grandma Dies

İngiltere, Santosh



MAKYAJ VE SAÇ

The Apprentice

Beetlejuice Beetlejuice

A Different Man

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

The Substance

Waltzing with Brando

Wicked



FİLM MÜZİĞİ

Alien: Romulus

Babygirl

Beetlejuice Beetlejuice

Blink Twice

Blitz

The Brutalist

Challengers

Conclave

Emilia Pérez

The Fire Inside

Gladiator II

Horizon: An American Saga – Chapter 1

Inside Out 2

Nosferatu

The Room Next Door

Sing Sing

The Six Triple Eight

Wicked

The Wild Robot

Young Woman and the Sea



ORİJİNAL ŞARKI

Forbidden Road - Better Man

Winter Coat - Blitz

Compress/Repress - Challengers

Never Too Late - Elton John: Never Too Late

El Mal - Emilia Pérez

Mi Camino - Emilia Pérez

Sick In The Head - Kneecap

Beyond - Moana 2

Tell Me It’s You - Mufasa: The Lion King

Piece By Piece - Piece by Piece

Like A Bird - Sing Sing

The Journey - The Six Triple Eight

Out Of Oklahoma - Twisters

Kiss The Sky - The Wild Robot

Harper And Will Go West - Will & Harper



KISA ANİMASYON FİLM

Au Revoir Mon Monde

A Bear Named Wojtek

Beautiful Men

Bottle George

A Crab in the Pool

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Maybe Elephants

Me

Origami

Percebes

The 21

Wander to Wonder

The Wild-Tempered Clavier

Yuck!



KISA FİLM

Anuja

Clodagh

The Compatriot

Crust

Dovecote

Edge of Space

The Ice Cream Man

I’m Not a Robot

The Last Ranger

A Lien

The Man Who Could Not Remain Silent

The Masterpiece

An Orange from Jaffa

Paris 70

Room Taken



SES

Alien: Romulus

Blitz

A Complete Unknown

Deadpool & Wolverine

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Gladiator II

Joker: Folie à Deux

Wicked

The Wild Robot



GÖRSEL EFEKT

Alien: Romulus

Better Man

Civil War

Deadpool & Wolverine

Dune: Part Two

Gladiator II

Kingdom of the Planet of the Apes

Mufasa: The Lion King

Twisters

Wicked