2025 Oscar Ödülleri kısa listesi açıklandı: Türkiye'nin Oscar hayali yine hayal oldu
Oscar Ödülleri'ni belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 10 dalda kısa listeyi açıkladı. Zeki Demirkubuz'un yönettiği ve Türkiye'nin 2025 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Film' kategorisinde aday gösterdiği 'Hayat' filmi, bu yılki Oscar ödüllerinde kısa listeye girmeyi başaramadı
Oscar Ödülleri'ni belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Belgesel de dahil 10 dalda kısa listesini açıkladı. Bu kategoriler arasında ayrıca En İyi Özgün Şarkı, Özgün Müzik, Makyaj ve Saç Tasarımı, Görsel Efektler, Ses ve daha fazlası yer alıyor. Oylama, geçen hafta kategorilere özel ilgili dalların katılımıyla gerçekleştirildi.
Oscar adaylıkları için oylamalar 8-12 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve nihai adaylar 17 Ocak’ta duyurulacak. Ödül töreni ise 2 Mart 2025 tarihinde, Conan O’Brien’ın sunumuyla ABD Doğu Saati’ne göre saat 19:00’da gerçekleşecek.
Zeki Demirkubuz’un filmi listeye girmeyi başaramadı
Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini üstlendiği ‘Hayat’ filmi, bu yılki Oscar’larda Türkiye’yi temsilen ‘En İyi Uluslararası Film’ kategorisinde aday gösterilmişti. Ancak Akademi’nin açıkladığı kısa listeye girmeyi başaramadı. ‘Hayat’, başrollerinde Cem Davran, Melis Birkan ve Umut Kurt’un yer aldığı etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti.
Film, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran’ın evden kaçışı ve nişanlısı Rıza’nın onu arayış hikayesini konu alıyor. 1 Aralık 2023’te vizyona giren yapım, izleyicilerden olumlu eleştiriler almış olsa da Akademi’nin kısa listesinde kendine yer bulamadı.
İşte açıklanan kısa listeler:
BELGESEL UZUN METRAJ FİLM
The Bibi Files
Black Box Diaries
Dahomey
Daughters
Eno
Frida
Hollywoodgate
No Other Land
Porcelain War
Queendom
The Remarkable Life of Ibelin
Soundtrack to a Coup d’Etat
Sugarcane
Union
Will & Harper
KISA BELGESEL FİLM
Chasing Roo
Death by Numbers
Eternal Father
I Am Ready, Warden
Incident
Instruments of a Beating Heart
Keeper
Makayla’s Voice: A Letter to the World
Once Upon a Time in Ukraine
The Only Girl in the Orchestra
Planetwalker
The Quilters
Seat 31: Zooey Zephyr
A Swim Lesson
Until He’s Back
ULUSLARARASI FİLM
Brezilya, I’m Still Here
Kanada, Universal Language
Çekya, Waves
Danimarka, The Girl with the Needle
Fransa, Emilia Pérez
Almanya, The Seed of the Sacred Fig
İzlanda, Touch
İrlanda, Kneecap
İtalya, Vermiglio
Litvanya, Flow
Norveç, Armand
Filistin, From Ground Zero
Senegal, Dahomey
Tayland, How to Make Millions before Grandma Dies
İngiltere, Santosh
MAKYAJ VE SAÇ
The Apprentice
Beetlejuice Beetlejuice
A Different Man
Dune: Part Two
Emilia Pérez
Maria
Nosferatu
The Substance
Waltzing with Brando
Wicked
FİLM MÜZİĞİ
Alien: Romulus
Babygirl
Beetlejuice Beetlejuice
Blink Twice
Blitz
The Brutalist
Challengers
Conclave
Emilia Pérez
The Fire Inside
Gladiator II
Horizon: An American Saga – Chapter 1
Inside Out 2
Nosferatu
The Room Next Door
Sing Sing
The Six Triple Eight
Wicked
The Wild Robot
Young Woman and the Sea
ORİJİNAL ŞARKI
Forbidden Road - Better Man
Winter Coat - Blitz
Compress/Repress - Challengers
Never Too Late - Elton John: Never Too Late
El Mal - Emilia Pérez
Mi Camino - Emilia Pérez
Sick In The Head - Kneecap
Beyond - Moana 2
Tell Me It’s You - Mufasa: The Lion King
Piece By Piece - Piece by Piece
Like A Bird - Sing Sing
The Journey - The Six Triple Eight
Out Of Oklahoma - Twisters
Kiss The Sky - The Wild Robot
Harper And Will Go West - Will & Harper
KISA ANİMASYON FİLM
Au Revoir Mon Monde
A Bear Named Wojtek
Beautiful Men
Bottle George
A Crab in the Pool
In the Shadow of the Cypress
Magic Candies
Maybe Elephants
Me
Origami
Percebes
The 21
Wander to Wonder
The Wild-Tempered Clavier
Yuck!
KISA FİLM
Anuja
Clodagh
The Compatriot
Crust
Dovecote
Edge of Space
The Ice Cream Man
I’m Not a Robot
The Last Ranger
A Lien
The Man Who Could Not Remain Silent
The Masterpiece
An Orange from Jaffa
Paris 70
Room Taken
SES
Alien: Romulus
Blitz
A Complete Unknown
Deadpool & Wolverine
Dune: Part Two
Emilia Pérez
Gladiator II
Joker: Folie à Deux
Wicked
The Wild Robot
GÖRSEL EFEKT
Alien: Romulus
Better Man
Civil War
Deadpool & Wolverine
Dune: Part Two
Gladiator II
Kingdom of the Planet of the Apes
Mufasa: The Lion King
Twisters
Wicked