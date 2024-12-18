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Mecliste 'Süryanice' gerginliği! George Aslan, Bozdağ'a önce teşekkür etti sonra tepki gösterdi

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın, Süryanice noel kutlaması yaptığı sırada mikrofonu TBMM Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından kapatıldı. Konuşmasının ardından sesinin 'kesilmediğini' düşünerek Bozdağ'a teşekkür eden Aslan'ı DEM Partili vekiller uyarmasının ardından Bozdağ'a tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Mecliste 'Süryanice' gerginliği! George Aslan, Bozdağ'a önce teşekkür etti sonra tepki gösterdi
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DEM Parti Mardin milletvekili George Aslan'ın Süryanice Noel kutlaması yaptığı sırada mikrofonu Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından kapatıldı.

Sesinin kesilmediğini düşündü, önce Bozdağ'a teşekkür etti

Konuşmasının ardından sesinin 'kesilmediğini' düşünerek Bozdağ'a teşekkür eden Aslan'ı DEM Partili vekiller uyardı. Süryanice konuştuğu esnada sesinin kesildiğini anlayan Aslan, Bozdağ'a tepki gösterdi.

Sonra Bozdağ'a tepki gösterdi

Aslan, "Dün herkes Kurandan ayetler okurken sistem kapanmadı. Çünkü kutsal dil diyorlar. Benim konuştuğum dil İsa Mesih'in dilidir, bu da kutsaldır." ifadelerini kullandı.

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