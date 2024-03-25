43. İstanbul Film Festivali: 'Köprüde Buluşmalar' seçkileri açıklandı

43. İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenecek 'Köprüde Buluşmalar’ın 'Köprüde Buluşma: Dizi' seçkisi açıklandı.

Atölyede 6 dizi projesi yer alacak. Seçkide yer alan 6 projenin ekibi (yazar, yönetmen ve yapımcı) 'Köprüde Buluşmalar' tarafından hazırlanan atölyelere katılarak projelerinin geliştirme ve yapım aşamaları üzerine çalışacak.

'Köprüde Buluşmalar’da film profesyonellerine açık yapılacak sunum oturumlarının ardından proje ekipleri jüri ve televizyon profesyonelleriyle (yapımcılar, dağıtımcılar, televizyon kanallarından ve dijital platformlardan temsilciler) birebir toplantılar yapacak.

'Köprüde Buluşma: Dizi Atölyesi' jürisinde oyuncu Ahu Türkpençe, yapımcı İnci Gülen Oarr ve senarist Nilgün Öneş yer alacak.

Atölye sonunda seçilecek bir proje 60.000 TL değerindeki OGM Pictures Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak.

Seçkide yer alan projeler ise şöyle:

"Bırak Konuşsunlar" (yön. Ali Kemal Güven)

"Gökçeada" (yön. Ozan Yoleri)

"Ladies" (yön. Sefa Öztürk)

"Sefillerin Gücü" (yön. Biene Pilavci)

"Serkan" (yön. Can Pehlivanlı)

"Yanan Otelin Hayaletleri" (yön. Ahmet İlker Coşkun)

7. Kısa Film Atöyesi seçkisi de açıklandı

Film topluluğu arasındaki bağı güçlendirmeyi ve paylaşımı artırmayı amaçlayan atölyede, kısa filmleri üzerine çalışan sinemacılar, bu yıl ilk kez uzun metraj ve televizyon dizileri üzerine çalışan profesyonellerle birlikte çalışma imkânı bulacak. Böylelikle bağlantılarını sağlamlaştırırken film sektörünün beklentilerini daha iyi anlama ve yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra projelerinin ayrıntısına inerek kendilerine özgü yönlerini keşfedecek.

Seçici kurulda yer alan Celine Roustan (Film Program Sorumlusu), Florian Fernandez (Cannes, Endüstri), Hakim Mao (Initiative Film) ve Onur Sefer’in (Senarist, Yönetmen) kararıyla seçilen projeler ise şu şekilde:

"Belli Belirsiz İşaretler" (yön. Harun Yel)

"Canavarlar Gerçek Midir?" (yön. Sertaç Koyuncu)

"Erken Hisler" (yön. Nurlan Hasanli)

"Gemi Sakinlerinin Dikkatine" (yön. Selen Örcan)

"Sudan Daha Koyu" (yön. Kaan Tığlı)

"Yerçekimi" (yön. Dalya Keleş)

"Yersizyurt" (yön. Ali Baran Baz)