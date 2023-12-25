Ayşen Gruda'nın kızı yaşamını yitirdi
Yeşilçam’ın usta oyuncuları Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda’nın 55 yaşındaki kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti.
Film-San Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda’nın Kızı Elvan Gruda’yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” ifadesi kullanıldı.
Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz’da hayatını kaybetmişti.
Elvan Gruda kimdir?
Usta oyuncu Ayşen Gruda, 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi. Elvan Gruda ise 1968 yılında dünyaya geldi. Gruda çiftinin evlilikleri uzun sürdü fakat çift daha sonra hep dost kalmak umuduyla yollarını ayırdı.