Claude Monet'in ‘Nilüferler’ tablosuna rekor fiyat! 30 milyon dolara satıldı

Empresyonizm akımının en tanınmış isimlerinden, dünyaca ünlü ressam Claude Monet’nin "Nilüferler" tablosu rekor fiyata satıldı.

Hong Kong'da düzenlenen müzayedede 30 milyon dolara satılarak Asya'da bir rekora imza ünlü tablonun bedeli vergi hariç satış fiyatı 25.8 milyon dolarken, vergilerle birlikte toplam bedel 30 milyon dolara ulaştı. Bu satış aynı zamanda, Asya'da Monet tabloları içinde de rekor olarak kaydedildi.

Asya’da Monet hayranlığı sürüyor

Müzayedede, "Nilüferler" tablosunun 25 ila 35 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu. Ancak tablonun vergi hariç satış fiyatı 25.8 milyon dolar olarak belirlendi. Vergiler dahil toplam maliyet 30 milyon dolara ulaşırken, bu durum Monet eserlerinin Asya’daki yüksek talebini bir kez daha gözler önüne serdi.

Eseri alanın kimliği gizli tutuldu

Monet'nin 1926 yılında hayatını kaybetmesinin ardından, "Nilüferler" tablosu uzun yıllar boyunca ressamın ailesinin mülkü olarak kalmıştı. Daha sonra özel bir koleksiyoner tarafından satın alındı ve bu müzayedeye kadar özel koleksiyonlarda saklandı. "Nilüferler" tablosunu satın alan kişi ise kimliğini gizli tutmayı tercih etti.

Van Gogh eseri de Asya rekorunu kırdı

Aynı etkinlikte, Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un "Demirlenmiş Kanolar" isimli tablosu da 27.6 milyon dolara satıldı. Bu tablo, beklenen fiyattan biraz daha düşük bir bedelle alıcı bulmasına rağmen, Van Gogh eserleri için Asya'da bir rekor olarak kaydedildi.

Satış sanat dünyasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor

Bu müzayede, Asya'daki sanat piyasasının güçlü duruşunu ve yüksek değerli sanat eserlerine olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Monet ve Van Gogh gibi büyük ustaların eserlerinin, özel koleksiyonlar ve müzayede evleri aracılığıyla yeni sahiplerine ulaşması, sanat dünyasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.