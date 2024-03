‘Dalgakıran’ ve ‘Override’ ‘Tiyatro Hafta Sonu’da sahnelenecek

Takip Et

The Stay otellerinin destinasyonu The Stay Warehouse, “sanata destek” misyonuyla kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. The Stay Warehouse’un Alaçatı’da misafirlerine benzersiz bir deneyim yaşatmayı hedefleyerek başlattığı ve sürdürdüğü ‘Tiyatro Hafta Sonu’ etkinliğine özel kurulacak sahnede 15 Mart Cuma günü Dalgakıran, 16 Mart Cumartesi günü Override oyunları perdelenecek.

Hayata inanmakta zorlananların, kaybedilenlerin kaybettiklerinden ibaret olmadığının hikayesini anlatan Dalgakıran, Serkan Altunorak’ın tek kişilik performansıyla, insan olmanın temellerini irdeleyen, zaman ilerleyip teknoloji geliştikçe insanların önüne sık sık çıkan ve daha da çıkacak olan soru ve sorunlarla uğraşmayı anlatan Override, Çağlar Ertuğrul ve Ceyla Odman’ın performanslarıyla sahnelenecek.