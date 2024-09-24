Devlet Tiyatroları'ndan Tamer Karadağlı iddiasıyla ilgili açıklama: Başmüfettiş görevlendirildi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı hakkında basında yer alan, bir sanatçının Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne çağrılarak görüşülmesine yönelik iddialar üzerine Genel Müdürlük tarafından teftiş talebinde bulunulduğu açıklandı.

Açıklamada, konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla incelenmesi ve soruşturulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca konunun soruşturulması için bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısının görevlendirildiği bilgisi verildi.