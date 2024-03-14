Friends'in 'Chandler'ı Matthew Perry'nin vasiyeti ortaya çıktı

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarstı.

Ölüm nedeni

Evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin otopsi raporuna göre, oyuncunun "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi.

Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor. Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından hazırlanan raporda, oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirildi.

Alkol ve madde bağımlığıyla uzun yılar mücadele eden oyuncunun 19 aydır hiçbir madde kullanmamıştı.

Vasiyeti ortaya çıktı

Oyuncunun ölümünden aylar sonra 2009 yılında hazırladığıı vasiyeti ortaya çıktı. Oyuncu “Alvy Singer Living Trust" adlı vakfa 1 milyon dolar bıraktı.

Ünlü yönetmen Woody Allen'ın Annie Hall filmindeki Allen'ın canlandırdığı karakterden adını alan vakfa, Perry 1 milyon dolardan fazla bağışladı.

Oyuncunun babası John, annesi Suzanne, kız kardeşi Caitlin Morrison ve Rachel Dunn vasiyette yer alan diğer isimlerden.