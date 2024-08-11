KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN OYUNCULARI KİM? İyi ki Varsın Eren filmi nerede çekildi?
Kesişme İyi ki Varsın Eren oyuncuları kim? Geçtiğimiz yıllarda PKK’lı teröristlerin alçak saldırısında şehadet şerbeti içen çocuk yaşta şehidimiz Eren Bülbül’ün yaşamını konu edinen Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi TRT 1 ekranlarında yayımlandı. Filmi ilk defa izleyenler oyuncu kadrosunu ve çekim yerlerini araştırdı. İyi ki Varsın Eren filmi nerede çekildi?
Kesişme İyi ki Varsın Eren oyuncuları kim? İyi ki Varsın Eren filmi nerede çekildi? Trabzon Maçka’da PKK’lı katil teröristiler tarafından şehit edilen Eren Bülbül vefat yıldönümünde anılıyor. Terör şehidimiz Eren Bülbül’ün anısına beyaz perdeye aktarılan film ise TRT 1’de yayımlandı. Filmi izleyen vatandaşlar oyuncu kadrosu ile çekimlerin yapıldığı yerleri araştırmaya başladı. İşte detaylar…
KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN OYUNCULARI KİM?
Kesişme İyi ki Varsın Eren filminin oyuncuları şöyle:
- Rahman Beşel - Eren Bülbül
- İsmail Hacıoğlu - Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Gedik
- Alayça Öztürk - Ayşe Gedik
- Mutlunur Lafçı - Ayşe Bülbül
- Selen Öztürk - İlknur Bülbül
- Hasan Küçükçetin - Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Coşkun Çalık
- Gülsim Ali - Öğretmen
- Eren Vurdem - Üsteğmen Hasan
- Emre Bulut - Eren'in abisi
- Batuhan Öztürk - Ceyhun (Eren'in arkadaşı)
- Atıf Emir Benderlioğlu - Jandarma Yüzbaşı
- Kubilay Penbeklioğlu - Terörist lider
- Adem Yılmaz - Jandarma Uzman Çavuş
- Mehmet Usta - Jandarma Kıdemli Çavuş
- Mete Deran - Jandarma Uzman Çavuş
İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, Eren Bülbül'ün memleketi olan Trabzon'un Maçka ilçesinde çekilmiştir. Filmde, Eren Bülbül'ün yaşadığı ev ve çevresi, hikayenin otantik bir şekilde anlatılabilmesi için orijinal mekanlar kullanılarak çekilmiştir. Ayrıca, Trabzon ve çevresindeki dağlık ve ormanlık alanlar da filmde yer alan sahnelerin çekildiği yerler arasındadır. Film, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hikayesini olabildiğince gerçeğe yakın bir şekilde yansıtmak amacıyla bu bölgelerde çekilmiştir.
Filmin çekimleri; İstanbul, Ankara, Trabzon, Adana, Niğde, Hatay, Sivas, Gümüşhane ve Nevşehir illerinde yapılmıştır.