KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN OYUNCULARI KİM? İyi ki Varsın Eren filmi nerede çekildi?

Kesişme İyi ki Varsın Eren oyuncuları kim? İyi ki Varsın Eren filmi nerede çekildi? Trabzon Maçka’da PKK’lı katil teröristiler tarafından şehit edilen Eren Bülbül vefat yıldönümünde anılıyor. Terör şehidimiz Eren Bülbül’ün anısına beyaz perdeye aktarılan film ise TRT 1’de yayımlandı. Filmi izleyen vatandaşlar oyuncu kadrosu ile çekimlerin yapıldığı yerleri araştırmaya başladı. İşte detaylar…

KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN OYUNCULARI KİM?

Kesişme İyi ki Varsın Eren filminin oyuncuları şöyle:

Rahman Beşel - Eren Bülbül

İsmail Hacıoğlu - Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Gedik

Alayça Öztürk - Ayşe Gedik

Mutlunur Lafçı - Ayşe Bülbül

Selen Öztürk - İlknur Bülbül

Hasan Küçükçetin - Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Coşkun Çalık

Gülsim Ali - Öğretmen

Eren Vurdem - Üsteğmen Hasan

Emre Bulut - Eren'in abisi

Batuhan Öztürk - Ceyhun (Eren'in arkadaşı)

Atıf Emir Benderlioğlu - Jandarma Yüzbaşı

Kubilay Penbeklioğlu - Terörist lider

Adem Yılmaz - Jandarma Uzman Çavuş

Mehmet Usta - Jandarma Kıdemli Çavuş

Mete Deran - Jandarma Uzman Çavuş

İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, Eren Bülbül'ün memleketi olan Trabzon'un Maçka ilçesinde çekilmiştir. Filmde, Eren Bülbül'ün yaşadığı ev ve çevresi, hikayenin otantik bir şekilde anlatılabilmesi için orijinal mekanlar kullanılarak çekilmiştir. Ayrıca, Trabzon ve çevresindeki dağlık ve ormanlık alanlar da filmde yer alan sahnelerin çekildiği yerler arasındadır. Film, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hikayesini olabildiğince gerçeğe yakın bir şekilde yansıtmak amacıyla bu bölgelerde çekilmiştir.

Filmin çekimleri; İstanbul, Ankara, Trabzon, Adana, Niğde, Hatay, Sivas, Gümüşhane ve Nevşehir illerinde yapılmıştır.