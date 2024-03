Marilyn Monroe'nun mezarının yanı satılığa çıkarılıyor

Takip Et

Açık artırmaya çıkacak olan mezarın 400 bin dolara alıcı bulması bekleniyor. Monroe'nun mezarı, Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner'a da oldukça yakın.

Julien’s Auctions tarafından gerçekleştirilen açık artırmada Monroe'nun The Seven Year Itch (1955) filmindeki elbisesi, The Misfits (1960) filminin basın toplantısında giydiği elbise ve daha birçok kıyafeti de satışa çıkacak.

Yıldızın kapağında yer aldığı ilk Playboy dergisi, Elizabeth Arden markalı ruju, Hefner'ın ceketi ve ipek pijamaları da satılacak eşyalardan.

NTV'de yer alan habere göre, müzayede evi bu fiyatın en az dört katına çıkacağını tahmin etse de, mezar alanı için 50.000 dolarlık bir başlangıç teklifi bulunuyor.

Monroe'nun 1962'deki ölümünden sonra eski kocası Joe DiMaggio, onun için Westwood Village'da özel bir cenaze töreni düzenledi. Playboy'un kurucusu Hefner'ın daha sonra aktörün yanındaki bir mezarlığa defnedilmesi planlandı.

2009'da Hefner, Los Angeles Times'a "Marilyn'in yanında sonsuzluğu geçirmek, vazgeçilemeyecek kadar tatlı" demişti. 2017'de ölen Hefner'in 1992'de yerini garanti altına almak için 75.000 dolar harcadığı biliniyor.

Tarihte ilk kez bir arada...

Bir zamanlar Monroe, Hefner ve Playboy Enterprises'a ait olan 600'den fazla tarihi eser 28 Mart'tan 30 Mart'a kadar satışa çıkacak. Julien's Auctions'a göre bu eserler "tarihte ilk kez bir arada" satışa çıkıyor.