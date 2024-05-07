Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi milyonlarca kişinin izlediği yapımlarda rol alan usta oyuncu Nebahat Çehre'nin, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Kalbine stent takılan oyuncunun bir gece hastanede kaldığı öğrenildi.
Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya, "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre’nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle" dedi.