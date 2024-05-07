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Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
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Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi milyonlarca kişinin izlediği yapımlarda rol alan usta oyuncu Nebahat Çehre'nin, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Kalbine stent takılan oyuncunun bir gece hastanede kaldığı öğrenildi.

Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya, "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre’nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle" dedi.

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