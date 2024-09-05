Queen grubunun gitaristi Brian May felç geçirdi

Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in gitaristi "Sir" Brian May, felç geçirdi. Yakın zamanda geçirdiği hafif felç nedeniyle sol kolunu kullanamaz hale geldiğini açıklayan 77 yaşındaki May, artık iyi olduğunu ve tekrar müzik çalabilecek kadar hareket kabiliyetini geri kazandığını söyledi.

"Bunu söylüyorum çünkü biraz şüpheliydim"

Müzisyen "İyi haber şu ki, son birkaç gündeki olaylardan sonra gitar çalabiliyorum. Bunu söylüyorum çünkü biraz şüpheliydim çünkü bahsettiğim o küçük sağlık sorunu yaklaşık bir hafta önce oldu ve bana küçük bir felç olduğunu söylediler" dedi. May "Birdenbire, kolum üzerinde hiçbir kontrolüm kalmadı. Bu yüzden biraz korkutucuydu" ifadelerini kullandı.