Salon İKSV’nin ilkbahar sezonu programı açıklandı

Salon İKSV, ilkbahar sezonunda dolu bir programla müzik severleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Salon’un ilkbahar sezonunda, yeni bir saykedelik müzik dalgası yaratan Glass Beams, Garanti BBVA Konserleri kapsamında “desert noir” ikilisi Still Corners ve yeni nesil soul şarkıcısı CHERISE, Kolektif House Konserleri kapsamında etnik ritimlerle dansa davet eden Islandman, duygu yüklü performansıyla Morpheus, mutluluk kaynağı saykedelik pop-rock grubu Palmiyeler, Türkçe alternatif ve R&B müziğin yeni seslerinden Kardelen ve özgür müzik kolektifi İstanbul West Side Collective yer alıyor.

Salon İKSV’nin ilkbahar sezonu biletleri 22 Mart Cuma günü saat 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, aynı gün 14.30’da genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr adresinden, Passo mobil aplikasyonu üzerinden, Passo perakende satış noktalarından ve İKSV gişesinden satın alınabilecek. Öğrenci bileti fiyatları Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında 20 TL olacak.

Konser Programı:

Glass Beams

26 Mart Salı 21.30

27 Mart Çarşamba 21.30

İstanbul West Side Collective

18 Nisan Perşembe 21.30

Kolektif House Konserleri: Islandman

20 Nisan Cumartesi 22.00

Kardelen

26 Nisan Cuma 22.00

Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri: CHERISE

30 Nisan Salı 21.30

Palmiyeler

17 Mayıs Cuma 22.00

Garanti BBVA Konserleri: Still Corners

24 Mayıs Cuma 22.00

25 Mayıs Cumartesi 22.00

Morpheus

1 Haziran Cumartesi 22.00