Sertab Erener 21 yıl önce birinci olduğu Eurovision'da yine sahne alacak

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 9 Mayıs’taki ikinci yarı finalinde Türkiye’nin 2003 Eurovision birincisi Sertab Erener de sahne alacak.

İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision’da ilk yarı final 7 Mayıs akşamı yapıldı.

İsveç'in Malmö kentinde 5 Mayıs günü Turkuaz Halı töreniyle resmen başlayan Eurovision Şarkı Yarışması’nin ilk yarı finali Salı akşamı Malmö Arena’da yapıldı.

68’incisi düzenlenen ve dünyanın en geniş katılımlı müzik etkinliklerinden biri olan Eurovision’a İsveç yedinci kez evsahipliği yapıyor.

37 ülkenin katıldığı yarışmanın ilk yarı final akşamında, final bileti için yarışan 15 ülkenin temsilcilerinin yanısıra, evsahibi ülke İsveç ve “Büyük Beşli” olarak tanımlanan, Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) en fazla mali katkı yapan ve her yıl finalde elemesiz yer alan İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’dan, İngiltere ve Almanya da sahne aldı.

İlk yarı final gecesinde konuk olarak eski Eurovision katılımcılarından bazıları da şarkı ve şovlarını sergiledi.

Gece, Güney Kıbrıs’ı 2018’de temsil eden Eleni Foureira, 2022 İspanya temsilcisi Chanel ve İsveç’i 2011’de temsil eden Eric Saade’nin şovuyla açıldı.

Eurovision’u iki kez kazanan İrlandalı ünlü şarkıcı Johnny Logan da, yarışmayı yine iki kez kazanan İsveçli Loreen’in 2012’de ülkeye birincilik getiren Euphoria şarkısını seslendirdi.

Kazanan isimler geceyi renklendirecek

İkinci yarı finalde de konuk olarak Eurovision’da sahne almış isimler geceyi renklendirecek.

Bu sanatçıların arasında 2003 yılında Türkiye’nin yarışmadaki ilk ve tek birinciliğini elde eden Sertab Erener de birinciliği kazandığı “Everyway That I Can” şarkısını seslendirecek.

Türkiye Eurovision şarkı yarışmasına en son 2012 yılında, Can Bonomo’nun “Love Me Back” şarkısıyla katıldı.

Türkiye yarışmadan çekilmişti

2013 yılında TRT, yarışma kurallarında, puanlamada yapılan değişiklikleri ve "politik oylamaları" sebep göstererek Türkiye’nin yarışmadan çekildiğini açıklamıştı.

İlk yarı final sonrasında, Hırvatistan, Ukrayna, Sırbistan, Slovenya, Portekiz, Litvanya, Finlandiya, Güney Kıbrıs, İrlanda ve 30 yıl sonra Eurovision’a geri dönen Lüksemburg, yapılan halk oylaması sonrasında finalde sahne almaya hak kazandı.

Yarışmada İsrail-Gazze tartışmaları

Yarışma öncesinde İsrail’in katılımıyla ilgili başlayan tartışmalar da sürüyor.

İsveçli sivil toplum örgütü “Ship to Gaza”ya ait bir gemi de Çarşamba günü Malmö limanına, Gazze halkıyla dayanışma çağrısı yapmak amacıyla vardı.

Önceki aylarda Eden Golan ve şarkısı "October Rain" (Ekim Yağmuru), Eurovision’da yarışmak üzere seçilmişti.

Çoğunlukla İngilizce olan ve bazı İbranice sözlerin de yer aldığı şarkının, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırının kurbanlarına atıfta bulunduğu ve bu nedenle politik içerikli olduğunu ifade eden EBU, şarkının sözlerinin değişmesi koşuluyla İsrail’in katılımına onay vereceklerini söylemişti.

İsrail, daha sonra sözlerde değişiklik yapmayı kabul etti. Golan, ismi “Hurricane” olarak belirlenen şarkısıyla ikinci yarı finalde 9 Mayıs’ta sahne alacak.

Yarışmanın bazı hayranları, Rusya’nın Ukrayna’yı 2022’deki işgali sonrasında yarışmadan çıkarıldığı gibi İsrail’in de benzer bir sürece tabi olması konusunda EBU’ya çağrı yapmayı sürdürüyor.

Malmö’de bu çağrıları yinelemek için Perşembe ve Cumartesi günleri binlerce kişinin katılacağı protestoların düzenleneceği belirtiliyor.

İsrail’i destekleyenler de Perşembe günü için bir protesto gösterisi planladı.

İsveçli sivil toplum örgütü “Ship to Gaza”ya ait bir gemi de Çarşamba günü Malmö limanına, Gazze halkıyla dayanışma çağrısı yapmak amacıyla vardı.

EBU öte yandan, gösterilerin yapılacağı salonda sadece katılımcı ülkelerin ulusal bayrakları ve Onur Bayrağı'nın alana girmesine izin verileceğini belirtti.

Televizyon yayını sırasında başka amaçlar için kullanılması muhtemel bayraklar, semboller, giysiler, eşyalar ve pankartların kaldırılacağı ifade edildi.

Ancak ilk yarı final akşamı, seyirciler arasında Türkiye bayrağı dahil farklı ülke bayrakları da kameralara takıldı.

Gösteride sahne alan sanatçılardan bazıları da EBU’nun kurallarına rağmen Gazze ve Filistinliler’e destek mesajları vermeye çalışıyor.

İlk yarı finalde konuk olarak sahne alan, İsveç’i 2011’de temsil eden, babası Filistinli bir Lübnanlı olan Erik Saade, el bileğine kefiye sarmış bir şekilde şarkısını söyledi.

Kefiye sonrası açıklama

Sonrasında EBU’dan yapılan açıklamada, “Tüm sanatçılar yarışma kuralları hakkında bilgilendirilmişti ve Eric Saade'nin etkinliğin siyasi olmayan çizgisinden ödün vermeyi tercih etmesinden üzüntü duyuyoruz” denildi.

Finalde yarışmaya hak kazanan İrlanda temsilcisi Bambie Thug da gece sonrası yapılan basın toplantısında, antik İrlanda dili olan Ogham dilince vücuduna yazdığı Filistin yanlısı mesajları, EBU’nun talebi üzerine performansı öncesinde sildiğini belirtti.

Öte yandan İsveç polisi, güvenliğin yüksek seviyede olacağını, komşu ülkeler Danimarka ve Norveç'ten de polis takviyesi alındığını belirtti.

Yetkililer terör ya da siber saldırı tehdidinin yüksek olduğu uyarısında bulunuyor.

Ziyaretçiler Malmö Arena’ya girmeden önce metal dedektörlerinden geçmek zorunda ve alana çanta sokmalarına da izin verilmiyor.

Final 11 Mayıs’ta

9 Mayıs’taki ikinci yarı final akşamının daha zor geçecek bir eleme gecesi olacağı konuşulurken gecede 16 yarışmacı, finale kalan 10 ülkeden biri olmak için sahnede olacak.

Büyük Beşli olarak adlandırılan ülkelerden İtalya, Fransa ve İspanya’nın temsilcileri de şarkılarını seslendirecek.

Yarı finaldeki iddialı ülkeler arasında, Yunanistan, İsviçre, Belçika, Hollanda ve İsrail var.

Yarışmanın finali ise 11 Mayıs akşamı yapılacak.

Bahislerde halk oylamasını Hırvatistan önde götürüyor. Bahislerin yukarı sıralarında İtalya, Ukrayna, Hollanda, İsviçre ve Belçika da bulunuyor.

İlk yarı finaldeki farklı sahne performansı sonrasında da İrlanda’nın bahislerdeki sıralaması yükseldi.