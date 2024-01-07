Son dakika... Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Yüksel Uzel hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde yaşayan Yüksel Uzel, bu sabah vefat etti. Ünlü sanatçı bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Uzel’in cenazesi, defnedilmek üzere kızı Arzu Uzel tarafından İstanbul'a getirilecek.

1997'de yıllarda geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süre tedavi gören Yüksel Uzel, iyileştikten sonra sahneleri bırakarak Johannesburg'a yerleşti. HaberTürk'ün haberine göre; bu şehirde satın aldığı butik oteli işleten Uzel, pandemi döneminde sık sık Türkiye'ye geldi.

Fotoğraf: DepoPhotos

Yüksel Uzel'in kızı Arzu Uzel, annesinin vefatıyla ilgili şunları söyledi: Annem, bu sabah erken hakka yürüdü. Yarın gece (Pazartesi) İstanbul'a yola çıkacağız. Cenaze namazını, salı günü ikindi namazına müteakip planlıyoruz.