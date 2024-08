The Notebook filminin yıldız ismi Gena Rowlands hayatını kaybetti

Takip Et

2004 yılında vizyona giren ve dönemin en iyi romantik yapımları arasında gösterilen "The Notebook" adlı filmde "Allie" adlı karakterin yaşlılık halini canlandıran Gena Rowlands hayatını kaybetti.

94 yaşındaki Gena Rowlands'ın çarşamba günü öğleden sonra Kaliforniya'daki evinde ailesi ve sevdikleri yanındayken hayatını kaybettiği belirtildi.

1974’te A Woman Under the Influence ve 1980’de Gloria filmleriyle Oscar’a aday gösterilen Rowlands’a bir süre önce Alzheimer teşhisi konmuştu. Ünlü oyuncu, The Notebook’da da Alzheimer olan birini canlandırıyordu.

Gena Rowlands kimdir?

19 Haziran 1930 doğumlu Gena Rowlands, Altın Küre ve Emmy Ödülü sahibidir. Oyuncu Robert Lansing ile beraber rol aldıkları The 87th Precinct filminde başarılı bir performans sergiledi. 1980 yapımı Gloria filminde aynı isimli karakteri canlandıran sanatçı ünlü yönetmen ve oyuncu John Cassavetes ile onun 1989'da ölümüne kadar evli kalmışlar 3 çocukları vardır.