Yoğun ilgi sonrası Scorpions'tan ikinci konser kararı
Müzik grubu Scorpions, 23 Mayıs'ta Türkiye'de vereceği konser biletlerinin tükenmesinin ardından 25 Mayıs'ta ikinci bir konser verme kararı aldığını duyurdu.
Alman heavy metal grubu Scorpions, "Love at First Sting" albümünün 40. yılı dolayısıyla düzenleyeceği turne kapsamında 23 Mayıs'ta Türkiye'de konser vereceğini açıklamıştı. Biletlerin hemen tükenmesi üzerine grup konser sayısını ikiye çıkardı.
Türkiye'de en son 2016'da konser veren heavy metal grubu Scorpions, 23 Mayıs 2024'te Küçükçiftlik Park'ta konser verecek.
Biletleri saatler içinde tükenen konserin ikincisi 25 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşecek. İkinci konserin biletlerinin 15 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de satışa çıkması bekleniyor.