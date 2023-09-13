AB Çinli elektrikli araçlara savaş açtı!

Avrupa Birliği Çin’de üretilen elektrikli araçlara karşı soruşturma başlatmak için harekete geçti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen Brüksel'in Avrupa pazarını bozduğu gerekçesiyle Çin üretimi elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı bir soruşturma başlatacağını duyurdu.

Leyen "Küresel pazarlar artık daha ucuz Çin elektrikli otomobilleriyle dolup taşıyor ve bunların fiyatları büyük devlet sübvansiyonlarıyla yapay olarak düşük tutuluyor. Bu durum pazarımızı bozuyor" dedi.

Güneş enerjisi sektörünü baltalamıştı

Soruşturma, AB'nin 2010'lu yılların başında ucuz Çin ithalatı tarafından baltalanan fotovoltaik üreticilerinin iflas ettiği güneş enerjisi endüstrisinin başına gelenleri hatırlattı. Brüksel yönetimi benzer durumun otomobil sektöründe tekrarlanmasını önlemeye çalışırken en büyük ticaret davalarından birinin fitilini ateşlemiş olabilir

Avrupalı markaların hisseleri prim yaptı

AB'nin Çinli elektrikli otomobil şirketlerine soruşturma açtığı haberleri Avrupalı otomobil üreticilerine değer kazandırdı.

AB'nin Çinli elektrikli otomobil şirketlerine soruşturma açtığı haberleri Avrupalı otomobil üreticilerine değer kazandırdı. Volkswagen hisseleri 112,14 euro, Renault hisseleri 38,55 euro BMW 98,85 euro, Mercedes-Benz 67,65 euro, Stellantis 18,03 euro seviyesihe kadar yükseldi.