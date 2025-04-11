ABD bankalarından güçlü başlangıç: Wall Street’in devlerinden pozitif bilançolar!

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Morgan Stanley'nin net karları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Morgan Stanley, 2025'in ilk çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, bankanın geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 artışla 45,3 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün ilk çeyreğinde 41,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artarak 14,6 milyar dolara çıktı. JPMorgan Chase, 2024'ün ilk çeyreğinde 13,4 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da ilk çeyrekte 5,07 dolara ulaştı. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 4,44 dolar seviyesindeydi.

"Ekonomi önemli bir türbülansla karşı karşıya"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, "Ekonomi, vergi reformu ve düzenlemelerin gevşetilmesi gibi potansiyel olumlu gelişmelerin yanı sıra, tarifeler ve "ticaret savaşları", devam eden kalıcı enflasyon, yüksek bütçe açıkları ve hala oldukça yüksek olan varlık fiyatları ile oynaklık gibi potansiyel olumsuzluklarla birlikte ciddi bir türbülansla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Dimon, en iyisini umduklarını ancak bankayı çeşitli senaryolara hazırlıklı tuttuklarını kaydetti.

Wells Fargo'nun net karı yaklaşık yüzde 6 arttı

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalışla 20,15 milyar dolara geriledi. Banka, geçen yıl ilk çeyrekte 20,86 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın yılın ilk çeyreğindeki net karı ise 2024'ün aynı çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 6 artışla 4,89 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın ilk çeyreğinde 4,62 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, yılın ilk çeyreğinde 1,39 dolara çıktı. Bankanın hisse başına karı, 2024'ün aynı döneminde 1,20 dolar seviyesindeydi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wells Fargo Üst Yöneticisi Charlie Scharf, "ABD için adil ticaretin önündeki engelleri değerlendirmeye yönelik hükümetin kararlılığını destekliyoruz ancak böylesine büyük adımların belirli riskleri de beraberinde getirdiği açık." ifadelerini kullandı.

Bu yıl daha yavaş seyreden bir ekonomik ortam beklediklerini belirten Scharf, buna hazırlıklı olduklarını ancak nihai tablonun, politika değişikliklerinin sonucu ve zamanlamasına bağlı olacağını aktardı.

Morgan Stanley'nin net karı yüzde 26,5 yükseldi

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre, bankanın geliri bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,2 artarak 17,7 milyar dolara ulaştı. Bankanın geliri, 2024'ün ilk çeyreğinde 15,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun net karı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artarak 4,3 milyar dolara yükseldi. Banka, geçen yılın ilk çeyreğinde 3,4 milyar dolar net kar elde etmişti.

Morgan Stanley'nin geçen yılın ilk çeyreğinde 2,02 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,6 dolara çıktı.

BlackRock'ın varlıkları arttı, karı yüzde 4 düştü

ABD'nin dev varlık yönetim şirketi BlackRock da bilançosunu açıkladı. BlackRock'ın varlıkları ilk çeyrekte rekor seviyeye yükseldi. Ancak firma, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi önerilerinin finans piyasalarında yarattığı dalgalanma nedeniyle kârında yüzde 4'lük bir düşüş kaydetti.

BlackRock tarafından yönetilen varlıklar, bir önceki yılın aynı üç aylık döneminin sonunda 10,47 trilyon dolardan ve geçen yılın sonunda 11,55 trilyon dolardan 11,58 trilyon dolara yükseldi.

Net gelir 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde 1,51 milyar dolara veya hisse başına 9,64 dolara gerilerken, bir önceki yıl 1,57 milyar dolar veya hisse başına 10,48 dolardı.

Bu düşüş, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüne ilişkin piyasa iyimserliğini, ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik gümrük tarifeleri açıklamalarının neden olduğu ekonomik belirsizliğin takip etmesiyle, ilk çeyrekte ABD hisse senetlerindeki daha geniş bir zayıflamanın ortasında gerçekleşti.

BlackRock CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Larry Fink yaptığı açıklamada, “Piyasaların ve ekonominin geleceğine ilişkin belirsizlik ve endişe müşteri konuşmalarına hâkim oluyor. Politika ve piyasalarda büyük, yapısal değişimlerin yaşandığı bu gibi dönemleri daha önce de gördük- finansal kriz, COVID ve 2022'de yükselen enflasyon gibi. Müşterilerimizle her zaman bağlantıda kaldık ve BlackRock'ın büyümesindeki en büyük sıçramalardan bazıları bunu takip etti" dedi.

Gösterge S&P 500 endeksi 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 4,6 düşerek 2022'den bu yana bir yıla en kötü başlangıcını yaptı.

Bu çeyrekteki toplam giderler geçen yılki 3,04 milyar dolardan 3,58 milyar dolara yükseldi.

BlackRock, bir yıl önce 76 milyar $ olan uzun vadeli net girişleri 83 milyar dolara yükseltti. Uzun vadeli girişlerin büyük bir kısmı, bir yıl önceki 41,7 milyar dolardan 37,7 milyar dolara düşerek sabit getirili ürünlerde gerçekleşti.

İlk çeyrekteki hisse senedi ürün girişleri, bir yıl önceki 18,4 milyar dolardan 19,3 milyar dolara yükseldi.