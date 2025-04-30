  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD Hazine Bakanlığı’ndan 125 milyar dolarlık tahvil ihalesi
Takip Et

ABD Hazine Bakanlığı’ndan 125 milyar dolarlık tahvil ihalesi

ABD Hazine Bakanlığı, gelecek hafta 3, 10 ve 30 yıl vadeli toplam 125 milyar dolarlık tahvil ihalesi düzenleyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Hazine Bakanlığı’ndan 125 milyar dolarlık tahvil ihalesi
Takip Et

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 5 Mayıs'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 6 Mayıs'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 8 Mayıs'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 125 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 30,8 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut ihale büyüklüklerinin Hazineyi mali görünümdeki olası değişiklikleri ele alma konusunda iyi bir konumda tuttuğuna inanıldığı, mevcut öngörülen borçlanma ihtiyaçlarına göre, en azından gelecek birkaç çeyrek için nominal kupon veya Değişken Faizli Tahvil (FRN) ihale büyüklüklerinin mevcut seviyelerde tutulmasının öngörüldüğü belirtildi.

Koç Holding ilk çeyrek bilançosunu açıkladı! Çakıroğlu: Güçlü finansal yapımızı korudukKoç Holding ilk çeyrek bilançosunu açıkladı! Çakıroğlu: Güçlü finansal yapımızı korudukŞirket Haberleri

 

Şişecam yönetiminde değişiklikŞişecam yönetiminde değişiklikŞirket Haberleri

 

Küresel Ekonomi
ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklenenden fazla arttı
ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklenenden fazla arttı
ABD ekonomisinde sürpriz daralma
ABD ekonomisinde sürpriz daralma
ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı
ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı
ABD’de mortgage faizi geriledi
ABD’de mortgage faizi geriledi
Dünyada altın talebi 9 yılın zirvesinde!
Dünyada altın talebi 9 yılın zirvesinde!
Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü
Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü