Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin yol açtığı belirsizlik nedeniyle analistlerin yaygın beklentisi doğrultusunda perşembe günü gösterge faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 0,5'te tuttu.

BoJ, görünüm desteğinde "Japonya'nın ekonomik büyümesi, her bir yargı alanındaki ticaret ve diğer politikaların denizaşırı ekonomilerde yavaşlamaya ve yerel şirket karlarında düşüşe ve diğer faktörlere yol açması nedeniyle muhtemelen ılımlı olacak, ancak destekleyici finansal koşullar gibi faktörlerin destek sağlaması bekleniyor" dedi.