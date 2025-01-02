ABD Hazine tahvil getirilerindeki güçlü yükseliş dikkat çekiyor

HSBC Global Research'e göre, ABD Hazine tahvil getirilerindeki güçlü yükseliş ve buna bağlı olarak dolardaki artış, son birkaç haftanın en önemli gelişmesi oldu.

Bankanın analistleri, bu hareketlerin “bir başka olumlu ABD faaliyet sürprizi ve ABD enflasyonunda yeni bir yükselişin göstergeleri” tarafından yönlendirildiğini söyledi.

HSBC, Fed'in Aralık toplantısıyla birlikte, tüm bunların ABD faiz oranı beklentilerinin keskin bir şekilde yeniden fiyatlandırılmasıyla sonuçlandığını belirtti.

Uzun vadeli ABD Hazine tahvilleri bu durumdan en çok zarar gören tahviller oldu. 26 Aralık'ta yüzde 4,641 ile son ayların en yüksek seviyesine ulaşan 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi 5 baz puan düşerek yüzde 4,531'e geriledi. DXY dolar endeksi 108,835 ile iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.