ABD ve Çin'den kritik görüşme: Mutabık kaldık

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng , telefon görüşmesinde bir tanışma toplantısı düzenledi.

Söz konusu görüşmede Bessent ve Hı, ikili ekonomik ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bessent, görüşmede, Çin'in uyuşturucuyla mücadele çabaları, ekonomik dengesizlikler ve adil olmayan politikalar konusunda "ciddi" endişelerini dile getirdi ve yönetimin, Amerikan ekonomisini, Amerikan işçisini ve ulusal güvenliğini koruyan ticaret ve ekonomi politikalarını sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı Hı, ileriye dönük iletişim halinde olma konusunda mutabık kaldı.

Çin'de kabine işlevini gören Devlet Konseyinden yapılan açıklamada da görüşmede, her iki tarafın Çin ve ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin önemini vurguladığı ve karşılıklı kaygı konusu olan meselelerde iletişimi sürdürme konusunda anlaştıkları belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Yardımcısı Hı'nın, "ABD'nin Çin'e uyguladığı tek taraflı tarifeler gibi kısıtlayıcı tedbirlere dair ciddi endişeleri dile getirdiği" kaydedildi.

Trump, Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Çin'e yönelik gümrük vergisi artışının gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin, sentetik afyonun ham maddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol etmekte başarısız olması gösterilmişti.

Açıklamada ayrıca Çin'in, "fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi ve diğer makul dışı davranışlarının" yanı sıra "terör izleme listesindeki kişiler dahil Çin'den düzensiz göçün artması" da ilave verginin sebepleri arasında sayılmıştı.

Çin hükümeti, Trump'ın tarife artışına karşı 4 Şubat'ta bir dizi tedbiri duyurmuştu. ABD'den aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği, bazı kritik madenlere ihracat kontrolü uygulanacağı bildirilmişti.

ABD'li internet şirketi Google hakkında antitekel soruşturması başlatılırken ABD'li hazır giyim grubu PHV ve biyoteknoloji şirketi Illumina, "Çin şirketlerine yönelik ayrımcı uygulamaları" nedeniyle "güvenilmez varlık" listesine alınmıştı.