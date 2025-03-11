ABD'de açık iş sayısı ocakta beklentilerin üzerinde yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 232 bin artarak 7 milyon 740 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 650 bin olacağı öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin geçen yıl aralık ayı verisi 7 milyon 508 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, gayrimenkul ile kiralama ve leasing sektörlerinde arttı.



İşe alım sayısı aynı dönemde 19 bin artarak 5 milyon 393 bine ulaştı.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 170 bin artışla 5 milyon 252 bine çıktı.