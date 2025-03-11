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ABD'de açık iş sayısı ocakta beklentilerin üzerinde yükseldi

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ocakta beklentileri aşarak 232 bin artışla 7 milyon 740 bine yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de açık iş sayısı ocakta beklentilerin üzerinde yükseldi
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ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 232 bin artarak 7 milyon 740 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 650 bin olacağı öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin geçen yıl aralık ayı verisi 7 milyon 508 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, gayrimenkul ile kiralama ve leasing sektörlerinde arttı.


İşe alım sayısı aynı dönemde 19 bin artarak 5 milyon 393 bine ulaştı.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 170 bin artışla 5 milyon 252 bine çıktı.

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