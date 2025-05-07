ABD'de elektrikli araç satışları yüzde 5 geriledi

Düşüşler Kia ve Hyundai'den Ford'a kadar çoğu markada görüldü. ABD'deki elektrikli araç satışlarının yaklaşık yarısını gerçekleştiren Tesla, satışların yaklaşık %13 düştüğünü bildirdi. Rivian'ın R1T pikap ve R1S SUV satışları yarı yarıya azaldı.

Salı günü Rivian, Başkan Trump'ın ticaret politikasının elektrikli araç talebi üzerindeki etkisini gerekçe göstererek yıl için satış görünümünü yaklaşık 5.000 adet düşürdü.

Bayiler bu düşüş için müşterilerin ilgisinin azalmasından, geçmişte satışları artıran promosyon ve indirimlerin azalmasına kadar çeşitli faktörler gösterdi.

Baxter Auto Group'un Nebraska, Kansas ve Colorado'da yaklaşık 20 mağazası bulunan Mickey Anderson, indirimlerin talebin büyük bir kısmını karşıladığını söyledi. Anderson, “Doğal talebin muhtemelen bunun yarısı olduğunu düşünüyorum” dedi. Şirket çeşitli markalardan bir düzineden fazla EV modeli satıyor.

El Monte, Kaliforniya'daki Longo Toyota'da bayinin başkanı Doug Eroh, müşterilerin hala pille çalışan Toyota bZ4X hakkında bilgi almak için geldiklerini, ancak genellikle benzinle çalışan araçlarla ayrıldıklarını söyledi.

Nisan ayında Toyota'nın ABD'deki tek EV modeli olan bZ4X'in satışları yaklaşık %80 oranında azaldı.

Nisan ayı satışları, Trump'ın elektrikli araç alımlarında 7.500 dolarlık federal vergi kredisini iptal etme tehdidinde bulunması nedeniyle elektrikli araç almak için acele eden müşterilerden de etkilenmiş olabilir. Sektör danışmanı AutoForecast Solutions analisti Sam Fiorani, “Nisan, Mayıs, Haziran aylarında satılacak olan araçlar muhtemelen ilk çeyrekte satın alındı” dedi.